Els russos maten tres joves animalistes que anaven a alimentar gossos famèlics a Ucraïna

Al migdia del 4 de març , una camioneta recorria els carrers de Bucha , antigament una acollidora ciutat verda prop de Kíev , ara un punt crític de la guerra de Rússia contra Ucraïna . A l'automòbil viatjaven tres persones: Serhiy Ustymenko, de 25 anys, cofundador d'un taller de reparació d'automòbils, Maxym Kuzmenko, de 28, un servidor de narguile, i Anastasia Yalanska, de 26, reclutadora líder en una empresa de TI.





Bucha era i continua sent un lloc perillós, ara controlat en gran part per les forces russes. Els tres joves ucraïnesos eren allà en una important missió. Acabaven de portar menjar per a gossos a una protectora que s'havia quedat sense ella i tornaven per recollir els pares d'Ustymenko.





Gairebé havien arribat a casa. Quan el cotxe s'acostava a casa, hi va haver un so ensordidor. Un vehicle rus (els testimonis ho identifiquen com un tanc o un vehicle de combat d'infanteria) va obrir foc contra el cotxe.





Quan van cessar els trets, Valeriy Ustymenko, el pare de Serhiy, va córrer cap a l'automòbil. Tots els que eren a dins ja havien mort. Va arrossegar els tres cossos i els va portar al soterrani, on s'ha estat amagant dels constants bombardejos, com la majoria de la gent a Bucha.





Tres dies després, els cossos segueixen allà. A causa dels bombardejos, no poden ser enterrats. Els seus amics i familiars no es poden acomiadar dels seus éssers estimats. El pare d'Ustymenko encara és al soterrani, amb els cossos del seu fill i els dos amics del seu fill.





No hi havia manera que els russos no sabessin que estaven disparant a civils, diuen els amics de les víctimes. “El cotxe era (òbviament) civil”, diu Dmytro Zubkov, amic de Maxym Kuzmenko. “Maxym portava un barret amb un pompó. No s'assemblaven gens als militars”.