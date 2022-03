Aragonès veu "indecent" intentar vincular el Govern amb Putin

Pere Aragonès @ep





El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha considerat aquest dimecres "indecent que s'intenti vincular aquest Govern amb el de Putin" i ha recordat que el seu executiu condemna l'atac rus a Ucraïna i recolza els ucraïnesos.





Ho ha dit al ple del Parlament quan el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa , li ha preguntat si l'independentisme ha rebut suport del règim de Putin, davant del que Aragonès ha replicat: “Tenim molt clars quins són els nostres aliats i els països i governs amb què tenim relació".





Tant Carrizosa com el líder del PP català, Alejandro Fernández, li han preguntat durant el ple de la Cambra catalana per un informe debatut dimarts al ple del Parlament Europeu (PE).





El PE va abordar un informe sobre desinformació i interferències estrangeres en processos democràtics a la UE , que assenyala intents de manipulació al referèndum del Brexit i les presidencials franceses de 2017, i a més demana investigar si hi ha llaços entre el Kremlin i formacions europees, incloent-hi si hi ha vincles de funcionaris russos amb líders independentistes catalans, punt que va citar al ple l'alt representant de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell.





ARAGONÈS TÉ "CLARS" ELS ALIATS: LA UE





"Estic convençut que, si duen a terme alguna investigació, veuran quina és la realitat, que és que nosaltres tenim molt clar quins són els aliats que volem, en el marc de la UE. És el nostre marc natural i on desenvoluparem qualsevol projecte polític", ha remarcat.





Fernández i Carrizosa li han preguntat per aquesta qüestió després que el Parlament Europeu votés aquest dimarts a favor de mantenir la petició d'investigar aquests vincles eventuals, malgrat els vots en contra d'IU, Bildu, ERC, PNB i Junts.





El president de la Generalitat ha rebutjat valorar els eventuals resultats de l'informe sol·licitat pel PE perquè acaba de començar la investigació , i ha advertit a Fernández: "Vostès fixen un marc manipulat, i a partir d'aquí intenten que entrem en aquest joc, i nosaltres no hi entrarem".





Aragonès li ha dit que no té sentit intentar vincular el conflicte a Ucraïna amb la situació a Catalunya a través d'aquest informe, mentre que Fernández ha afegit: “Hi havia gent disposada a qualsevol cosa per la independència de Catalunya. Vostè sabrà si vol formar parteix d'això amb el seu silenci còmplice”.





INVESTIGACIÓ AL PARLAMENT





Carrizosa, que creu que el règim rus i l'independentisme català s'han utilitzat mútuament en benefici propi, ha assegurat que el seu grup parlamentari buscarà suports per impulsar una comissió de recerca al Parlament sobre aquests vincles eventuals.





Ha acusat l'expresident del Govern Carles Puigdemont d'atacar les institucions catalanes, i ara Aragonès ha dit que "qui ataca les institucions catalanes no és qui, a causa d'un exili forçat, organitza com pot per expressar la seva veu al món" , sinó que qui ataca les institucions són vostès".





COMUNS I VOX





La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha sostingut que “els millors amics de Putin són l'extrema dreta, i per tant, els amics de Vox”, afirmació que Aragonès ha dit compartir.





Per la seva banda, el líder de Vox a la Cambra, Ignacio Garriga, ha replicat després: "Els únics socis i amics de Putin són vostès, i els comunistes amics de Maduro".