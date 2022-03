El programa de reinserció de la Fundació Endesa genera més de 1.100 contractes laborals a Catalunya

Amb més de 1.100 contractes laborals nous generats en els darrers anys, torna una nova edició de Cambiando Vidas, un programa que la Fundació Endesa desenvolupa en col·laboració amb la Fundació Integra i a través del qual s'acompanya persones en risc d'exclusió social i se'ls prepara perquè es puguin incorporar al món laboral.





Des dels seus inicis l’any 2016, ha atès, només a Catalunya, un total de 833 persones, 2.275 a nivell estatal. En aquesta nova edició, que ja ha arrencat amb una trobada i les primeres formacions, està previst que hi participin 100 persones de la mà de 54 voluntaris d’Endesa.





Logo d'Endesa /@EP





La inauguració de la que ja és la VI edició del projecte s'ha dut a terme a través d'una jornada de presentació i informació als professionals d'Endesa interessats a participar-hi com a voluntaris. Una trobada virtual a escala nacional en què s'han posat en comú les experiències de voluntaris en edicions anteriors com a motivació per als nous interessats a participar-hi, així com el testimoni d'un dels beneficiaris als quals aquest projecte ha canviat la vida.





Seran aquests voluntaris els qui acompanyaran i impartiran formació prelaboral als beneficiaris per ajudar-los a afrontar amb èxit els processos de selecció i a estar més ben preparats per accedir a un lloc de treball.





Al tancament del 2021, Cambiando Vidas havia ja superat l'objectiu inicial marcat de beneficiar 440 persones i, finalment, es van ajudar 1.101 persones de la Comunitat de Madrid, Catalunya, Aragó, Andalusia i Balears, formats per 70 voluntaris d'Endesa.





El programa, que es va posar en marxa el 2016 i que ha anat creixent anualment en comunitats autònomes, es duu a terme a Barcelona, Sevilla, Madrid, Saragossa i les Illes Balears. L'objectiu d'aquesta edició és aconseguir la formació i la integració laboral d'almenys 430 persones en exclusió social, així com continuar donant suport als participants de les edicions passades que ho necessitin.





Aquest projecte es durà a terme durant els mesos vinents a través d'un total de 14 escoles de formació, que ja han començat a Barcelona i Sevilla, i que continuaran durant el mes de març a Madrid, Saragossa i Mallorca.