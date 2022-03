Detingut un professor de ball com a presumpte autor d'abusos sexuals a alumnes menors d'edat

POLICIA NACIONAL @EP





Agents del Grup Unitat d'Atenció a la Família i Dona Investigació (UFAM) de la Policia Nacional de Huelva han detingut un home de 35 anys, professor de ball, que suposadament "es valia de la seva condició" per abusar sexualment dels seus alumnes, així com altres relacionades amb el món del ball, i aquestes són a més menors d'edat.





Segons ha indicat el cos policial en una nota de premsa, l'inici de la investigació coneguda com a 'Operació UPA', que encara continua oberta, té l'origen arran de la denúncia d'una testimoni que havia tingut coneixement després de ser advertides. per diverses de les víctimes i "a qui li va cridar l'atenció la coincidència en molts dels detalls dels seus propis relats".





El grup UFAM va procedir a realitzar gestions per conèixer en profunditat els fets i un cop analitzats aquests "de manera detallada" van observar al presumpte autor "un patró perfectament definit, en què es prevalia de la seva condició de professor per guanyar-se la confiança de les alumnes, aconseguir un acostament i, posteriorment, una vegada establerta una relació de superioritat entre víctima i autor, procedir de manera predefinida a establir una cita amb la víctima ja fora de l'àmbit de les classes impartides”.





D'aquesta manera, han explicat que aquestes cites es duien a terme majoritàriament al propi domicili del presumpte agressor o, en alguns casos, a establiments hotelers "on es consumava la relació sexual amb les víctimes".





Així mateix, des de la Policia Nacional han assenyalat que a través del seu terminal mòbil "realitzava enregistraments de les trobades sexuals que mantenia amb les seves alumnes, col·locant-lo de manera estratègica perquè aquestes no s'adonessin que estaven sent gravades" i, posteriorment, "aquests vídeos eren visionats per terceres persones o fins i tot per altres víctimes".





Per això, en el curs de la investigació es va sol·licitar al Jutjat d'Instrucció Número 2 de Huelva manament d'entrada i registre al domicili del presumpte autor dels fets, on van ser intervinguts diversos dispositius electrònics i d'emmagatzematge en els quals, i després d'un estudi preliminar, van ser trobats nombrosos arxius d'imatges i vídeos de contingut sexual.





D'aquesta manera, el Grup UFAM ha detingut el presumpte autor dels fets que ha estat posat a disposició del Jutjat que ha decretat el seu ingrés immediat a la presó. La investigació continua oberta i no es descarta l'existència de més víctimes.