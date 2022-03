Rescaten un gos al qual van lligar les quatre potes al coll i van abandonar en un pati

Complex d'habitatges de Loeches on va ser rescatat un gos /@EP







Una protectora d'animals s'ha fet càrrec aquest dimecres d'un gos que ha passat hores plorant amb les quatre potes lligades al coll en un pati d'un complex d'habitatges de la localitat madrilenya de Loeches, han informat a Europa Press fonts policials.





Diversos veïns van avisar aquest dimarts les autoritats, i van llançar missatges d'ajuda a les xarxes socials, amb una foto i un breu vídeo en què es veia un jove pot emmordassat d'aquesta manera i bordant, sense menjar i aigua, en un pati situat al carrer Vereda Carpetana número 7 d'aquest municipi.





A la nit, la Policia Local va informar que davant la situació de maltractament d'aquest can, els agents van iniciar les actuacions administratives i judicials en coordinació amb personal d'un centre de protecció animal, on l'animal ja resideix després del rescat.





El Servei de Protecció de la Naturalesa (Seprona) de la Guàrdia Civil ha obert una investigació i ha imputat ja una persona per un possible delicte de maltractament animal. El gos ha estat alimentat i es recupera de les ferides provocades per les cordes a la protectora.