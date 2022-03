Mor el campió de kickboxing Yevhen Zvonok als 22 anys lluitant a la guerra d'Ucraïna

Yevhen Zvonok /@Comitè dEsports dUcraïna







Diversos mitjans ucraïnesos han informat que aquest dilluns es va trobar el cadàver del campió de kickboxing Yevhen Zvonok, de 22 anys, entre les runes que han provocat els bombardejos per part de l'exèrcit rus.





El jove era a la ciutat de Txernígov, una de les més afectades pels atacs de Rússia en el seu camí cap a Kíev. Dies enrere va decidir allistar-se a l'exèrcit ucraïnès per defensar el seu país de les tropes russes. Com a conseqüència, el dia 3 de març passat va ser sorprès per un bombardeig, encara que no va ser fins al dia 7 quan van trobar el seu cos.





"Estava començant amb la seva carrera esportiva, l'any passat va ser segon a la Copa del Món de Kicboxing i campió d'Ucraïna. Estàvem preparant l'assistència a competicions internacionals ia finals de març havia d'afrontar el campionat d'Ucraïna a Odessa, on aniríem amb ell" , va declarar un amic seu.