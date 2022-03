BWAW reclama la manca de visibilitat de referents femenins

La Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la Fundació INCYDE de les Cambres de Comerç espanyoles, s'ha celebrat aquest dimecres per segon dia consecutiu des de les instal·lacions de RTVE a Sant Cugat del Vallès (Barcelona).





La jornada, en aquest cas, ha comptat amb la participació d'experts com José Luis Bonet, president de la Fundació INCYDE i la Cambra de Comerç d'Espanya, Igone Bartumeu, directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Àrea Est a Coca-Cola Europacific Partners, i Natalia Bayona , directora del departament d'Innovació, Educació i Inversions de l'Organització Mundial del Turisme (OMT).





Segona jornada del BWAW 2022 /@CZFB





PUBLICITAT, INDÚSTRIA, EMPRENEDORIA I GRAN CONSUM





La segona jornada de BWAW ha estat centrada en qüestions diverses com el rol de la dona a la publicitat, a la revolució industrial 4.0, l'emprenedoria femenina i la diversitat al Gran Consum.





Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca, ha estat l'encarregat de moderar la taula BInnovation , en què s'ha debatut sobre la 4a revolució industrial i el talent femení. La sessió ha comptat amb les veus de José Luis Bonet, president de la Fundació INCYDE i la Cambra de Comerç d'Espanya, Alejandro Sánchez , adjunt a direcció de Sincrotó ALBA, Tanya Suárez, CEO d'IoT Tribe, i Maitane Alonso, CTo d'Innovating Alimentary Machines.





Durant el debat, Navarro ha recalcat: "Diversos estudis destaquen que la manca de representació femenina en professions STEM està profundament arrelada. És imprescindible aprofitar les oportunitats de la nova economia per canviar aquesta tendència que respon, en gran mesura, a idees estereotipades sobre els rols de gènere”.





Així mateix, "les dones tenen barreres que comencen a la seva infància, a la família, i per això és important visibilitzar referents i intensificar l'orientació professional. Espanya té la intenció de transformar el més ràpid possible el teixit industrial del país en un procés marcat per la sostenibilitat, la digitalització i la igualtat”, ha afegit José Luis Bonet .





La taula rodona sobre “Dones i marques. Progrés de la igualtat de gènere en la publicitat” emmarcada a BPublicity , ha estat moderada per Myriam Serrano , editora cap a la revista Woman, i ha comptat amb la participació de Gerard Guiu , director general de l'Associació per a la defensa de la marca, Andema, Samantha Júdez , directora general de DDB, i Carlota Planas , directora de Gestió Esportiva UNIK.





S'hi ha posat de relleu la necessitat que la publicitat representi la dona d'una forma adequada i sense estereotips, utilitzant-la com a eina d'apoderament, alhora que el consumidor també té el deure de penalitzar les marques que no compleixen aquests valors.





Natalia Vázquez, directora del Departament de Projectes FEDER i Departament de Fòrums i Conferències de la Fundació INCYDE, ha moderat el panell sota el paraigua BEntrepreneur, per analitzar el paper de la figura femenina a l'emprenedoria. La sessió ha comptat amb la presència de Natalia Bayona , directora del departament d'Innovació, Educació i Inversions de l'Organització Mundial del Turisme (OMT), Igone Bartumeu , directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Àrea Est a Coca-Cola Europacific Partners, Sira Coba , fundadora i CEO de SHAZURA, Ruth Rus , CMO i RSC de NEWE, i Sara Werner , CEO i fundadora de Cocunat.





En aquest context, Bartumeu ha afirmat que “l'emprenedoria liderada per dones ha crescut de manera exponencial com un motor de desenvolupament econòmic. Al món, 130 milions de dones lideren empreses consolidades, segons dades de Global Entrepreneurship Monitor (GEM)”.





“Considerant la importància que té l'emprenedoria femenina a Espanya, no només com a oportunitat laboral, sinó també com a fenomen de fixació de la població als espais rurals i de lluita contra la despoblació, des de Coca-Cola fa sis anys vam posar en marxa el programa GIRA Mujeres, que té com a objectiu proporcionar a les participants una via per millorar les seves habilitats, coneixements i preparació en matèria d'emprenedoria” , ha afegit la directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'Àrea Est a Coca-Cola Europacific Partners.





A la jornada, s'ha destacat que les dones tenen més dificultats per aconseguir finançament per emprendre i s'ha insistit en la importància de treballar des de l'educació i la visibilització de referents femenins. A més, les speakers han coincidit que l'emprenedoria femenina és més cauta i amb objectius a llarg termini però, alhora, els seus projectes són més rendibles.





Finalment, la jornada ha conclòs amb la taula BConsumption per tractar la diversitat al Gran Consum. La sessió, moderada per Núria de Pedraza , directora de Comunicació i Relacions Institucionals de l'AECOC, ha comptat amb les ponències de Palmira García Antón , directora de Talent i Lideratge de Pascual, Isabel Gavilanes , directora de Gestió i Desenvolupament del Talent a Alcampo, i Marian Orduña , directora de Solucions IT Punt de Venda, Màrqueting, RRHH i Mitjans de Pagament de Carrefour. S'hi ha tornat a esmentar la importància dels referents i s'ha assenyalat la necessitat d'acompanyar les petites companyies en aquesta transició en què la igualtat s'ha de convertir en una palanca empresarial.







UN ESDEVENIMENT DIGITAL





Les sessions de dimecres han estat retransmeses des dels platós de RTVE a Barcelona. Demà, les instal·lacions de RTVE a Madrid acolliran la darrera jornada de l'esdeveniment físic que tornarà a recolzar-se a la web de l'esdeveniment com a plataforma digital on seguir-lo via streaming .

La segona edició de la Barcelona Woman Acceleration Week, que pretén convertir-se en un model de referència a Europa actuant com a motor per projectar accions de valor afegit en igualtat de gènere, té com a partners CaixaBank , AECOC , L'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona , i la revista Woman .