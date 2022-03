El Papa cessa un bisbe que va defensar aplicar l'objecció de consciència davant les vacunes contra el Covid-19

Papa Francesc @ep





El Papa ha destituït el bisbe d'Arecibo (Puerto Rico), Daniel Fernández Torres, després que defensés l'aplicació de l'objecció de consciència sobre les vacunes contra el COVID-19. Francisco ha nomenat com a administrador apostòlic de la mateixa diòcesi Álvaro Corrada del Río, fins ara bisbe Emérito de Mayagüez.





L'oficina de premsa del Vaticà ha comunicat el cessament, si bé no n'ha fet públiques les raons.





Els bisbes estan obligats a presentar la seva renúncia al Papa als 75 anys, segons estableix el cànon 401 del Codi de dret canònic, la llei de l'Església. Si ho fan abans, hi sol haver una raó greu que sol ser per motius de salut. Tot i això, en aquest cas, Fernández Torres, que té 57 anys, no havia presentat la seva renúncia. Ha estat el Papa qui l'ha cessat, tal com es recull a l'escarit comunicat del Vaticà.





"El Sant Pare va rellevar de la cura pastoral de la diòcesi d'Arecibo (Puerto Rico) monsenyor Daniel Fernández Torres", es llegeix al comunicat.





En un comunicat difós a mitjans d'agost de l'any passat, el bisbe de Puerto Rico va reconèixer a la seva diòcesi el dret dels fidels catòlics a l'"objecció de consciència" davant les vacunes contra la COVID-19, i va anunciar que els sacerdots i diaques podran signar exempcions per als qui les sol·licitin. "A la nostra Diòcesi d'Arecibo, si per fer valer l'objecció de consciència fos legítimament requerida la signatura d'un ministre ordenat, els sacerdots i diaques permanents que lliurement estiguin disposats a signar-la al feligrès catòlic, que amb consciència ben formada així ho demani, poden fer-ho o referir-ho al Bisbat d'Arecibo", va assenyalar llavors el prelat.