L'OMS confirma 10 morts i 16 ferits en 18 atacs contra centres sanitaris i ambulàncies a Ucraïna

Hospital a Kíev @ep





L' Organització Mundial de la Salut (OMS) ha confirmat aquest dimecres que almenys 10 persones han mort i 16 han resultat ferides en 18 atacs a Ucraïna contra centres sanitaris i ambulàncies.





"Aquests atacs priven comunitats senceres d'atenció sanitària" , ha advertit el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en roda de premsa des de la seu de l'organisme sanitari internacional de les Nacions Unides a Ginebra (Suïssa).





Per això, ha tornat a demanar a Rússia que resolgui "aquesta crisi de manera pacífica" i que "permeti l'accés segur i sense traves de l'ajuda humanitària als que la necessiten". "Una resolució pacífica és possible", ha insistit.





Segons ha apuntat el director executiu del Programa d'Emergències de l'OMS, Michael Ryan, fins a "1.000 centres de salut de diferent mida estan a primera línia de la guerra o a menys de 10 quilòmetres". "Així que, en efecte, el sistema sanitari s'està veient embolicat amb aquest conflicte", ha precisat.





De fet, ha alertat que " alguns hospitals estan sent abandonats per les autoritats ucraïneses perquè senzillament no poden funcionar i s'intenta traslladar l'equip hospitalari i traslladar els metges i les infermeres ".





"Això s'està convertint en una resposta sanitària extremadament complexa. Enviar subministraments als hospitals està molt bé, però els hospitals necessiten energia. Necessiten aigua neta. Necessiten enginyers per poder ajudar. Necessiten combustible", ha ressaltat Ryan.





Igualment, l'expert de l'OMS ha avisat que les condicions que s'estan produint amb la guerra a Ucraïna "són els pitjors ingredients possibles per a l'amplificació i la propagació de malalties infeccioses".





"No importa si és COVID-19, no importa si és pòlio, no importa si és xarampió... Poses a aquesta quantitat de gent desesperada, dones i nens amuntegats, gent a soterranis, gent estressada, gent que no menja, que no dorm... Aquestes són les condicions en què els sistemes immunològics són febles, les defenses de la gent són baixes. Les malalties infeccioses poden arrasar amb les poblacions d'aquesta manera. Ho hem vist i ho seguim veient", ha argumentat Ryan.





Tedros ha detallat que alguns dels problemes de salut que estan observant a les més de 2 milions de persones refugiades procedents d'Ucraïna són "la hipotèrmia i la congelació, les malalties respiratòries, la manca de tractament per a les malalties cardiovasculars i el càncer, i els problemes de salut mental”.





Fins ara, l'OMS ha lliurat 81 tones mètriques de subministraments i està establint una reserva de subministraments per als centres sanitaris de tot Ucraïna, especialment a les zones més afectades. "Ahir vam entregar 5 tones mètriques de subministraments mèdics a Kíev per donar suport a l'atenció quirúrgica de 150 pacients i altres subministraments per gestionar una sèrie de patologies per a 45.000 persones durant un mes. Avui es distribuiran més subministraments, i tenim 400 metres cúbics de subministraments a la espera de ser transportats a Ucraïna des del nostre centre logístic a Dubai", ha esgrimit Tedros.