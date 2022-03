Com i quan serà la campanya de la Renda 2022?

La campanya de la declaració de la Renda 2021/22 començarà el proper 6 d'abril. Per això, com que queda menys d'un mes i sol ser un maldecap per a molts ciutadans, t'expliquem quins seran els terminis, les novetats i les coses que has de tenir en compte perquè quan arribi el moment et sigui més fàcil.





Logotip de l'Agència Tributària /@EP





QUINS SÓN ELS TERMINIS?





Com bé dèiem, la campanya començarà el proper 6 d'abril. Serà llavors quant comencin a realitzar-se els primers esborranys, però seran tots ells en línia. Fins al 5 de maig no serà el torn d'aquells ciutadans que vulguin presentar-la de manera telefònica i aquells que prefereixin fer la declaració de manera presencial hauran d'esperar fins a l' 1 de juny.





Els contribuents que escullin l'opció en línia han de tenir un certificat digital, un sistema Cl@ve i un número de referència. Els que escullin fer la declaració per via telefònica hauran de demanar cita prèvia amb l'Agència Tributària. Passa el mateix per als que vulguin acudir a les oficines d'Hisenda: ho hauran de fer amb cita.





Totes les persones obligades a fer la declaració tindran com a termini fins al 30 de juny, excepte aquelles que hagin d'ingressar i prefereixin domiciliar el pagament. En aquest darrer supòsit, el límit serà tres dies abans: el 27 de juny.







NOVETATS D'AQUEST ANY





Aquest any la campanya de la Renda arriba amb algunes novetats que has de conèixer. Així, has de tenir present que canvien les desgravacions als plans de pensions privats individuals a un total de 2.000€ d'aportació màxima.





Una altra novetat és l'increment de dos punts del tipus estatal que grava les rendes de més de 300.000€; passa del 45% al 47%. Les de capital de més de 200.000€, per la seva banda, pugen tres punts, fins a assolir el 26%. Segons el Ministeri d'Hisenda, això afectarà un total de 36.194 contribuents.









També cal apuntar que pujarà un 1% l'Impost sobre el Patrimoni per a aquells patrimonis que sobrepassin els 10 milions d'euros fins a un tipus del 3,%. D'altra banda, es veuran millores a les deduccions relacionades a les obres destinades a l'eficiència energètica de l'habitatge. A més, es tindran en compte els ajuts de La Palma vinculats a l'erupció del volcà de Cumbre Vieja; estaran exemptes d'IRPF.





Les persones que tinguin criptomonedes, d'altra banda, estan obligades a informar-ho a la seva declaració. També han de deixar constància de les operacions que duguin a terme amb elles.







QUI HA DE FER LA DECLARACIÓ?





Fer la declaració de la renda no és obligatori per a tots els treballadors per compte d'altri: cal tenir en compte els ingressos anuals del treballador en qüestió així com el nombre de pagadors que aquest hagi tingut. D'aquesta manera, han de presentar-la tots els treballadors que compleixin una d'aquestes dues coses:





1. Els qui hagin tingut ingressos superiors a més de 22.000 euros procedents d'un sol pagador l'any 2021.





2. Els qui hagin ingressat més de 14.000 euros de dos pagadors o més sempre que la suma del percebut pel segon pagador i els restants (sense comptar el primer) sigui de més de 1.500 euros.





A més, també han de presentar la declaració de la renda aquells ciutadans que tinguis uns rendiments íntegres de capital mobiliari i guanys patrimonials que sobrepassin els 1.600 euros el 2021. Cal apuntar que queden incloses les rendes immobiliàries, els rendiments de les Lletres del Tresor i també les subvencions per adquirir habitatges de protecció oficial o amb preu taxat.