Rússia imposa un 'corralito' després de limitar a 10.000 dòlars la retirada d'efectiu en divises

El Banc Central de Rússia ha fixat un límit màxim de 10.000 dòlars, en vigor des d'aquest dimecres i fins al 9 de setembre, per retirar efectiu dels dipòsits en divises, mentre que les quantitats que excedeixin aquest llindar s'abonaran en rubles al tipus de canvi corresponent.





La institució presidida per Elvira Nabiullina ha subratllat que la mesura no afectarà el 90% dels russos, ja que nou de cada deu comptes en moneda estrangera del país no superen el llindar dels 10.000 dòlars, per la qual cosa els titulars d'aquests dipòsits o comptes en moneda estrangera podrien rebre la totalitat dels fons en divises en efectiu.





Durant els sis mesos de vigència d'aquesta ordre, els ciutadans podran continuar tenint fons en dipòsits o comptes en moneda estrangera, que es comptabilitzaran en la divisa en què es va obrir el compte o dipòsit, i conservaran les condicions i el càlcul dels interessos dels dipòsits.





Així mateix, mentre que els ciutadans podran obrir comptes i dipòsits en moneda estrangera, els bancs "no vendran divises en efectiu als ciutadans durant la vigència de l'ordre temporal". A més, serà possible canviar moneda en efectiu per rubles en qualsevol moment i quantitat.