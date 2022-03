Mor l'home que va rebre un trasplantament de cor d'un porc modificat genèticament

Porcs - Unsplash





Ha mort la primera persona al món a rebre un trasplantament de cor d'un porc modificat genèticament. David Bennett, que patia una malaltia cardíaca terminal, va sobreviure dos mesos després de la cirurgia als EUA.





Però la seva condició es va començar a deteriorar fa uns quants dies, van dir els seus metges a Baltimore, i l'home de 57 anys va morir el 8 de març. El Sr. Bennett coneixia els riscos associats a la cirurgia i va reconèixer abans del procediment que era "un tret a la foscor".





El regulador mèdic dels EUA va atorgar als metges del Centre Mèdic de la Universitat de Maryland una dispensa especial per dur a terme el procediment, sobre la base que Bennett, que no era elegible per a un trasplantament humà, en cas contrari hauria mort.





Ja havia estat postrat al llit durant sis setmanes abans de la cirurgia, connectat a una màquina que el mantenia amb vida.





Bennett es va sotmetre a la cirurgia el 7 de gener i els metges diuen que les setmanes posteriors va passar temps amb la seva família, va veure el Super Bowl i va parlar sobre el desig de tornar a casa amb el seu gos, Lucky.













Però el seu estat es va deteriorar, deixant els metges "devastats". "Ell va demostrar ser un pacient valent i noble que va lluitar fins al final", va dir el cirurgià Bartley Griffith, que va fer el trasplantament, en un comunicat emès per l'hospital.





Però el fill de Bennett, David Jr., va dir que esperava que el trasplantament del seu pare "sigui el començament de l'esperança i no el final", segons l'agència de notícies AP. "Estem agraïts per cada moment innovador, cada somni boig, cada nit d'insomni que es va dedicar a aquest esforç històric", va afegir.