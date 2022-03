L'ONU confirma que han mort més de 500 civils a Ucraïna des que va començar la invasió russa

Uns soldats ajuden a creuar el riu a un nen, a Irpin (Ucraïna), el 7 de març de 2022 @ep







Més de 500 civils han mort a Ucraïna des que Rússia va començar l'ofensiva militar, segons un recompte de les Nacions Unides que estima que ha de ser "considerablement més elevat", ja que té dificultats per verificar les informacions que arriben de manera constant.





En concret, l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans (ACNUR) té constància d'almenys 516 morts, entre els quals figuren uns 37 infants. Dels 908 civils ferits, mig centenar han estat identificats com a menors d'edat.





L'organització pren nota dels recomptes que ofereixen les autoritats ucraïneses i que anticipen que la xifra de víctimes continuarà pujant, en vista dels "intensos" combats que hi ha en algunes zones i dels protocols de verificació de dades que assumeix l'ONU.





En aquest sentit, ha alludit casos com Mariúpol, Izíum o Volnovakha, on hi podria haver "centenars de víctimes civils" que encara no figuren en les estadístiques oficials. El Govern ucraïnès ha acusat aquest dimecres les forces russes de bombardejar una maternitat a Mariúpol.