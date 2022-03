Espanya obre la porta a l'enviament de més armes i augmenta el nivell d'alerta al ciberespai

La ministra de Defensa, Margarita Robles , ha deixat oberta aquest dimecres la possibilitat de fer nous enviaments d'armes a Ucraïna perquè faci front a la invasió de Rússia, sempre en funció de les seves necessitats i de les disponibilitats d'Espanya. L'ofensiva armada del president rus, Vladimir Putin , ha provocat a més que Espanya hagi augmentat el nivell d'alerta al ciberespai, a més del reforç de les tropes desplegades al flanc est de l'OTAN ja en marxa.





Margarita Robles @ep







Robles ha donat compte aquest dimecres al Congrés de la postura del Govern respecte a la crisi d'Ucraïna i, en arribar a la Comissió de Defensa, ha revelat que Espanya podria enviar més material ofensiu a la resistència ucraïnesa "dins de les disponibilitats" i "si Ucraïna ho necessita" per ajudar a "la defensa heroica" que estan fent els seus ciutadans.





El cap de setmana passat ja van sortir d'Espanya quatre avions A-400M de l'Exèrcit de l'Aire carregat amb material per lliurar a la resistència ucraïnesa. Es va tractar d'un total de 1.370 llançagranades contracarro, 700.000 cartutxos de fusell i metralladora, i metralladores lleugeres, tots propietat de l'Exèrcit de Terra. La ministra ha evitat donar més detalls, però ha garantit que en cap cas hi havia material defectuós al carregament.





Tampoc ha detallat el cost d'aquest enviament, que ha assegurat que encara no està quantificat, però que en qualsevol cas el Govern espera que sigui subvencionat a través del Fons Europeu de Suport a la Pau. I ha descartat que aquestes armes puguin arribar després a altres conflictes o fins i tot al règim rus, ja que és un material d'un sol ús.





Sí que està quantificat en tres milions d'euros el material defensiu (armilles, cascos o material sanitari) que es va enviar fa dues setmanes, que a més ha revelat que era material que acabava d'arribar per a les tropes espanyoles, estava sense estrenar i ara tindrà de ser recanvi.





A més, ha revelat que Espanya ha augmentat l'estat d'alerta al ciberespai a nivell 3 , ha incrementat els mitjans de vigilància a les xarxes bàsiques, especialment les procedents de Rússia i Ucraïna, i s'ha creat el comitè de ciberseguretat dins del comitè de crisi del president del Govern, dirigit pel Centre Criptològic Nacional.





En un discurs de suport a Ucraïna i condemna a l'agressió de Rússia, Robles ha demanat a tots els partits que tinguin sentit d'Estat i ha subratllat la importància de la unitat a la Unió Europea i l'OTAN com a primera "derrota" de Putin. "Els ciutadans ens estan donant l'exemple de solidaritat amb el poble ucraïnès i espero que tots els partits utilitzin la mateixa solidaritat", ha reclamat després que el PP hagi acusat aquest dimecres el Govern de "usar la guerra" per justificar la pujada de preus.





ENTRE QUATRE I DEU SETMANES MÉS DE GUERRA





Utilitzant unes notes aportades pel Cap de l'Estat Major de la Defensa, almirall general Teodoro López Calderón, Robles ha apuntat que la guerra a Ucraïna podria durar entre quatre i deu setmanes més , després del que podria donar-se pas a una guerra de guerrilles que durés mesos. Al seu parer, el primer "fracàs" de Putin va ser "evident" perquè el president rus esperava "subjugar" de forma ràpida el país i instal·lar un Govern "titella" a Kíev.





"Avui tots som Ucraïna, el dolor dels ucraïnesos és el nostre dolor", ha proclamat recordant que Rússia és una potència nuclear i aquesta "agressió" mereix la condemna de tots els actors internacionals. El poble ucraïnès, amb la seva defensa, ha dit que no només defensa el seu territori sinó "la llibertat i la democràcia" a tot el món.





"Ucraïna, el seu poble, Europa i tothom estan lliurant a Ucraïna una lluita per un món pacífic, en convivència, defensant els valors de llibertat, pluralitat, democràcia i l'imperi de la llei que compartim a la UE i l'OTAN com a única via possible per a la pau al món --ha sostingut--. L'amenaça i invasió brutal i unilateral és un atac a aquests valors".





Amb això, ha defensat que tant la Unió Europea com l'OTAN van fer "tot l'esforç possible" per trobar una solució diplomàtica i negociada al conflicte, però Putin va fer cas omís seguint una estratègia de "conquesta" i ara "hi ha de pagar per això ".





En primer lloc, ha recordat les mesures adoptades de caràcter econòmic i polític, una resposta "mai abans vista" per impedir a Putin continuar amb la guerra i donar suport al poble ucraïnès. Aquestes mesures ha explicat que faran mal al règim de Putin, però ha reconegut que també tindran conseqüències per a tota la comunitat internacional.





PAU AMB PODEM





Tot i les tensions que l'enviament d'armes va generar al Govern de coalició, tant Robles com el portaveu d'Unidas Podemos, Juan Antonio Delgado, han evitat aprofundir en les diferències aquest dimecres. "Des del meu grup parlamentari té el suport en aquests moments durs", ha assegurat el portaveu 'morat', que ha reconegut l'existència de "discrepàncies" però ha evitat alimentar els que creu que volen "fracturar" l'Executiu.





Robles li ha agraït aquestes paraules i el suport del grup parlamentari d'Unidas Podemos, amb qui s'ha compromès a continuar treballant "conjuntament" per "aconseguir la pau".





De la mateixa manera, ha rebutjat totes les crítiques de la CUP o ERC i els ha reiterat que s'han esgotat les vies diplomàtiques i Putin ha estat qui ha decidit iniciar l'ofensiva militar de manera "unilateral".





"Qui ha trencat les vies diplomàtiques? Davant dels tirans ningú no es pot fer callar, no acceptarem que els tirans ens imposin les condicions", ha deixat clar.





També ha sortit en defensa de l'Alt Representant per a la UE, Josep Borrell, criticat per la diputada de Junts Miriam Nogueras, i ha assegurat que el Govern se'n sent "molt orgullós" i la defensa dels "valors" de la UE.