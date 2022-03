Un concert de suport a Ucraïna concentra 200 persones a la plaça Sant Jaume de Barcelona

Una dona cantant durant el concert @ep





Unes 200 persones han assistit aquest dimecres al vespre al concert que l' Orfeó Català i altres corals de la Federació Catalana d'Entitats Corals (Fcec) han ofert a la plaça Sant Jaume de Barcelona en suport al poble ucraïnès.





A l'acte hi han participat un centenar de cantants que han interpretat un repertori compost per 'El cant dels ocells' de Pau Casals ; 'Cànon de la Pau' de Francis Terral , 'Dona Nobis Pacem' de Wolfgang Amadeus Mozart i l'himne ' Prayer for Ukraine '.





Durant el transcurs de l´acte, una iniciativa conjunta de la Federació Catalana d´Entitats Corals i de l´Ajuntament de Barcelona , s´ha llegit un manifest en contra de la invasió russa d´Ucraïna en particular i dels conflictes bèl·lics en general.