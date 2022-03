Isaac Rosa publica la seva novel·la 'Lugar seguro'

Isaac Rosa @ep





L'escriptor Isaac Rosa ha publicat la novel·la ' Lloc segur ' (Seix Barral), Premi Biblioteca Breu 2022, en què relata les aventures del murri actual Segismundo García tractant de vendre búnquers 'low cost' per poder guanyar-se la vida.





"Aquests 'llocs segurs' com els búnquers o les alarmes de seguretat que s'instal·len a les cases ofereixen resposta a un tipus d'inseguretats, però no a les que ens acompanyen des de fa diverses dècades. Per a la por que tenim no hi ha búnquers", ha lamentat en una entrevista l'autor sevillà.





Rosa assegura que aquesta 'por' procedeix ja del segle XX, "de quan el neoliberalisme desmunta els elements de la societat que donaven seguretat". "Contra aquesta inseguretat i desconfiança al futur comprem qualsevol forma de seguretat, des d'aquests búnquers fins a qualsevol promesa política. I això sí que fa pensar, el que estem disposats a fer per la por", ha lamentat.





L'autor ha recordat que 'Lugar seguro', tot i aparèixer a la portada una explosió nuclear d'una bomba, no ha sorgit a l'atzar de la guerra, encara que ara es pugui "llegir en aquesta clau". "Si hagués sortit fa un any i mig s'hauria interpretat en clau pandèmia, però en realitat això ve d'abans, d'una successió d'amenaces i crisis", ha ressaltat.





És més, afirma que ni tan sols el negoci de la venda de búnquers és original --sí que ho és en el cas de 'low cost'--, ja que aquesta compra ja està una mica més normalitzat en els casos de rendes altes. "Quan escric coses així, sempre tinc el dubte que em treguin aquestes idees", ha ironitzat, afegint que "tot article d'alta gamma acaba trobant la seva versió 'low cost'".





'Lugar seguro' és una novel·la 'circadiana' en què el seu protagonista intenta vendre totes aquestes peces a incauts que li obren la porta de casa seva. Segismundo García compta amb un as sota la màniga en els moments més reticents dels compradors, com és anomenar la sèrie més vista del moment que tracta sobre un accident nuclear que ha arrasat la Terra.





"En aquest cas, els personatges apliquen el 'salvi's qui pugui', però jo no crec que això passaria en la realitat: ho hem vist a la pandèmia, on hi havia de tot, però especialment molta gent que es va dedicar a ajudar els altres . De les catàstrofes no en sortim millors, però sí que surt el millor de molta gent i ho fa més superable”, ha defensat.





'Lugar seguro' és també una novel·la que parla del "rancor" de classe social, de vegades, "justificat". "Estem veient com la desigualtat augmenta, la meritocràcia desapareix i els bons llocs de treball s'acaben aconseguint de la mateixa manera de sempre", ha lamentat l'autor de 'Feliz final'.





És per això que Rosa ironitza sobre el famós "ascensor social", que en les darreres dècades "s'ha quedat aturat". "De fet, un té la sensació que els protagonistes han caigut pel buit i que la cultura de l'esforç i de l'ascens s'ha quedat gens", ha conclòs.