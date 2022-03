Danone es queda a Rússia

La Borsa aplaudeix la seva decisió /@EP





La llista d'empreses que han bandonat Rússia després de la invasió a Ucraïna és extensa, però Danone ha pres la decisió contrària: es queda a Rússia. Tenen 12 fàbriques al país ia 8.000 persones treballant-hi; quatre vegades més que a Espanya. I consideren que tenen "una responsabilitat" amb els empleats.





El CEO de Danone, Antoine de Saint-Affrique, ha pres la decisió més important des que ocupés el càrrec al setembre. Però quedar-se a Rússia, diu, respon que tenen "una responsabilitat amb les persones" que alimenten, amb "els agricultors" que els proporcionen llet" i amb les "desenes de milers de persones que depenen" d'ells, ha apuntat davant el mitjà Financial Times.





D'altra banda, ha fet esment al senzill que resulta deixar-se portar pel "pensament blanc o negre i les posicions demagògiques", indicant que la reputació depèn del comportament.





Així, com que no tot és blanc o negre, Danone ha anunciat que es queda a Rússia, però fa uns dies va avançar que no comprometria noves inversions al país després del que va passar. Tot i això, la Borsa ha aplaudit la seva decisió i la seva cotització va augmentar més d'un 7% durant la jornada d'aquest dimecres.





Quant a Ucraïna, Danone va haver de tancar una de les dues plantes i l'altra també va tancar de forma temporal. Tot i això, ja ha pogut reprendre la seva activitat normal. Assenyalen des de la companyia francesa que el més important és garantir la seguretat dels seus empleats, amb els quals romanen "en contacte constant", va assegurar el seu secretari general, Laurent Sacchi.







I, finalment, cal recordar que a Espanya Danone té 2.000 empleats. Pel que fa a les fàbriques, té diverses instal·lacions. A Parets del Vallès (Barcelona), Aldaya (València), Tres Cantos (Madrid) i Sales (Astúries) les té de Productes lactis i d'Origen Vegetal. A Sant Hilari Sacalm (Girona), Sigüenza (Guadalajara) i Lanjarón (Granada) té envasadores de la Divisió d'aigües. A Madrid i Barcelona compta amb dos centres d'R+D ia Girona, Guadalajara i Granada té fonts.