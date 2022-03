Zelenski informa del rescat de gairebé 35.000 persones a través dels corredors humanitaris

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski /@EP





El president d'Ucraïna, Volodimir Zelenski, ha informat aquest dijous a primera hora que gairebé 35.000 persones han estat rescatades a través dels corredors humanitaris a Ucraïna i ha ressaltat que les autoritats del país estan preparant sis noves vies per facilitar la sortida segura dels ciutadans.







"En total, s'han rescatat unes 35.000 persones. Continuarem demà", ha remarcat el president ucraïnès. En aquesta línia, ha comentat que han aconseguit "organitzar la feina de tres corredors humanitaris. Des de la ciutat de Sumy, des de les ciutats i pobles de la regió de Kíev i des d'Energodar", ha dit.







D'altra banda, Zelenski ha comunicat que les autoritats ucraïneses estan preparant sis corredors humanitaris per treure la població de les zones atacades per les forces russes: “Estem preparant sis corredors. Resem perquè la gent pugui sortir de Mariupol, Izium, Volnovaja, etc Portats a ciutats segures de la nostra Ucraïna lliure", ha detallat.







D'altra banda, Zelenski ha reiterat la seva crida als líders dels països d'Occident perquè "per fi facin el que havien de fer el primer dia de la invasió", demanant que Occident tanqui l'espai aeri d'Ucraïna als "míssils i bombes russos", o proporcioneu avions de combat perquè puguin fer-ho ells.







"Les bombes russes van caure sobre un hospital i una maternitat a Mariupol. Hospital de nens. ¡Hospital de maternitat que està funcionant! Els edificis estan destruïts. Fins ara, hi ha 17 ferits. El desmantellament de la runa encara està en curs", ha insistit el president d'Ucraïna.