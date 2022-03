Qui pot rebre la pensió d'incapacitat permanent aquest 2022?

Algunes malalties donen dret a una pensió permanent /@EP





La pensió d'incapacitat permanent, segons exposa la Seguretat Social, és "una prestació econòmica que tracta de cobrir la pèrdua d'ingressos que pateix un treballador quan per malaltia o accident veu reduïda o anul·lada la seva capacitat laboral".





Per poder cobrar aquesta prestació no s'han de complir uns requisits concrets com passa amb un altre tipus d'ajuts, sinó que depèn del grau d'incapacitat de l'afectat. Així, un Tribunal Mèdic o l'Administració és qui valora si la incapacitat és parcial, total, absoluta o es presenta una gran invalidesa. Depenent del que ells considerin, es té dret o no a la pensió per incapacitat permanent.





El mes de febrer passat es van beneficiar d'aquesta pensió un total de 949.990 persones al nostre país, fet que es va traduir en una suma de 982,59 milions d'euros. I com dèiem, no tenen uns requisits comuns complerts. Tot i això, des de Campmany Advocats han elaborat una llista amb 78 malalties amb les quals, de vegades, es concedeix aquesta pensió. Tot i que apunta que n'hi ha 27 que destaquen sobre la resta.





MALALTIES QUE ET DONEN DRET A LA PENSIÓ PER INCAPACITAT PERMANENT





1. Alzheimer: Segons el grau de deteriorament cognitiu i el nivell de dependència.

2. Arterioesclerosi: Segons la limitació funcional.



3. Artritis Reumatoide: Segons les limitacions que provoqui.

4. Artrosi: Si es demostra que no es millora amb fàrmacs i hi ha limitacions al moviment.

5. Càncer: Segons les seqüeles que hagi deixat el procés i sempre després del tractament.

6. Càncer de pulmó: la persona pot rebre la pensió si porta 18 mesos de baixa encara que segueixi amb el tractament. També es valoren les dificultats respiratòries.

7. Colitis ulcerosa: Quan no millora amb tractament.

8. Demència: Segons el grau de deteriorament cognitiu i el nivell de dependència.

9. Emfisema Pulmonar: Si es té un marcador del 60% o inferior.

10. Epilèpsia: Segons el nombre i la gravetat de les crisis així com les seqüeles que aquestes hagin deixat.

11. Esclerosi múltiple: des del nivell 2.5 o 3 fins a 4 es podria concedir una incapacitat permanent total i a partir del nivell 4 i fins al 6.5, una pensió d'incapacitat permanent absoluta.



12. Fibril·lació auricular: si és crònica i no hi ha més possibilitats de tractaments per millorar-la.

13. Glaucoma: si es té molta pèrdua de visió, reducció del camp i agudesa visual.

14. Hèrnia cervical: segons la mida, la localització i l'afectació.

15. Hipertensió pulmonar: segons el grau de les dificultats respiratòries.

16. Hipoacúsia: si hi ha una pèrdua d'audició greu es pot concedir una incapacitat total.

17. Insuficiència mitral: si és crònica i no millora amb els tractaments.

18. Insuficiència renal crònica: segons l'etapa de la malaltia i el grau d'incapacitat per desenvolupar activitats laborals.

19. Lumbàlgia: segons la gravetat i el grau d'afectació.

20. Lupus eritematós sistèmic: quan existeix afectació orgànica severa.

21. Miastenia gravis: segons la gravetat dels símptomes.

22. Migranya: si hi ha dolor incapacitant.

23. Parkinson: segons l'estat de la malaltia i el grau en què incapacita.

24. Patologies de mans: segons el grau en què incapacitin.

25. Pèrdua de visió: si el grau d'agudesa visual és inferior a 0,1 als dos ulls.

26. Síndrome d'Arnold Chiari: segons les malformacions.

27. Trasplantament de ronyó: quan un ronyó deixa de funcionar i es necessita trasplantament.