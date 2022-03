Telefònica Espanya i Repsol constitueixen una societat per al desenvolupament del negoci d'autoconsum fotovoltaic , en ple creixement al país. La nova societat, una vegada obtingudes les aprovacions regulatòries requerides, llançarà una solució integral d'autoconsum a clients particulars, comunitats de veïns i empreses, tant les pimes com les grans companyies, mitjançant la instal·lació de panells solars. L'acord obre la porta que les dues companyies explorin oportunitats addicionals per impulsar conjuntament altres serveis energètics a la llar i les empreses.





Telefónica España i Repsol creen una joint venture per desenvolupar l'autoconsum fotovoltaic /@Telefónica





Telefónica aporta a l'aliança, a més de la capil·laritat dels seus canals i la seva fortalesa en la distribució , la seva capacitat tecnològica per dotar les instal·lacions d'una connectivitat diferencial al mercat. Per part seva, Repsol sumarà la seva experiència en autoconsum i multienergia a Espanya, fet que possibilitarà oferir als clients d'aquest nou negoci conjunt una tarifa elèctrica exclusiva que complementi la instal·lació fotovoltaica.





La nova societat tindrà el seu propi equip gestor, que unirà el coneixement i l'experiència de les dues companyies. Així mateix, comptarà amb especialistes que cobriran totes les necessitats dels clients: des d'aclarir les possibilitats que els ofereix l'autoconsum, assessorar sobre el disseny d'instal·lació que satisfà millor les seves necessitats, o respondre qualsevol pregunta sobre el seu funcionament una vegada estigui generant energia o dels serveis postvenda. Així, l'acompanyament del client serà continu.





L'oferta, que estarà disponible en uns mesos quan s'obtinguin les autoritzacions regulatòries, serà personalitzada per a cada tipus de client segons el nivell i els hàbits de consum, buscant maximitzar els estalvis sobre la factura actual de la llum. Entre altres beneficis, inclourà una aplicació mòbil per al control de la instal·lació i l'optimització contínua de la despesa energètica, un finançament personalitzat per a cada tipus de consumidor i altres serveis de valor afegit vinculats a la instal·lació fotovoltaica.





Emilio Gayo, president de Telefónica España, ha assenyalat que “aquest és un acord estratègic entre dues companyies líders que aporten el seu coneixement en dos aspectes fonamentals per construir una proposta de valor sòlida i innovadora, tant per a particulars com a empreses; d'una banda, la connectivitat, i, de l'altra, la instal·lació i la gestió de panells fotovoltaics per aprofitar l'energia solar”. "Els nostres clients, a més de gestionar eficientment la despesa i estalviar, contribuiran a crear una societat més sostenible", ha afegit.





La Directora General de Client i Generació Baixa a Carboni de Repsol, María Victoria Zingoni, ha indicat que “aquesta important associació mostra l'aposta de les dues companyies pel consumidor, que cada cop més vol ser partícip de la transició energètica produint la seva pròpia energia” . "Ambdues companyies obrim també el camí per, dins d'aquesta aliança, explorar solucions addicionals que ampliïn el valor de la nostra proposta actual per als clients", ha comentat.