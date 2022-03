Una parella, acusada de provocar 33 accidents de trànsit per estafar una asseguradora

La Guàrdia Civil està investigant una parella per un presumpte delicte d'estafa, després que rebin la demanda d'una asseguradora per successos que van tenir lloc entre els anys 2010 i 2020.





Els agents van comprovar que els fraus es remunten a l'any 2000 i que aquest matrimoni havia estat implicat en 33 accidents.







La Guàrdia Civil investiga penalment un matrimoni de Vigo per un presumpte delicte d'estafa, per provocar accidents de circulació en rotondes per cobrar indemnitzacions de les assegurances pels danys materials i les lesions.



Segons ha informat l'Institut Armat, les investigacions es van iniciar quan una asseguradora va denunciar que, entre el 2010 i el 2020, aquest matrimoni li havia reclamat danys de 13 sinistres, tots ocorreguts en rotondes o interseccions de la ciutat de Vigo, amb resultat de lesions lleus i danys materials lleus.







