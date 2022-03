El Govern central llança un sistema perquè els desplaçats d'Ucraïna puguin accedir a la protecció temporal

El Govern ha posat en marxa el mecanisme a través del qual, a partir d'aquest dijous, els desplaçats d'Ucraïna al nostre país poden sol·licitar i accedir de manera senzilla a la protecció temporal així com a tots els drets associats a aquesta figura, com el permís de residència i de treball.





El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska , i el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, han signat aquest dimecres l'ordre per la qual es desenvolupa aquest procediment per al reconeixement de la protecció temporal. El text estableix que la protecció temporal es podrà sol·licitar des de comissaries específiques de la Policia Nacional a tot el territori així com als centres de recepció habilitats.





Els sol·licitants podran acudir a aquests punts habilitats on funcionaris de la Policia Nacional prendran les seves dades identificatives i altres elements, un tràmit en què es comptarà amb intèrprets d'idiomes, i en què se'ls expedirà un resguard acreditatiu de la sol·licitud de protecció, en què constarà a més un NIE assignat.





La sol·licitud serà tramitada per l'Oficina d'Asil i Refugi del Ministeri de l'Interior i resolta en el termini màxim de 24 hores . La resolució inclourà l'autorització de residència i, en el cas dels sol·licitants majors d'edat, de treball.





L'ordre estableix que la resolució serà notificada al sol·licitant de forma electrònica sempre que fos possible, de manera postal o per compareixença personal davant de comissaries o oficines d'estrangers.





Acord de la UE





El Govern d'Espanya dóna així compliment a l'acord assolit el 4 de març passat pel Consell de Ministres de l'Interior de la Unió Europea, amb què, per primera vegada a la història, es va acordar l'aplicació de la Directiva de Protecció Temporal.





Aquest dimarts el Consell de Ministres va acordar ampliar l'àmbit d'aplicació d'aquesta Directiva, i per això podran accedir a la protecció temporal a través del mecanisme habilitat pel Ministeri de l'Interior no només els nacionals d'Ucraïna, sinó també els residents legals en aquest país així com els ucraïnesos que es trobaven a Espanya en situació irregular amb anterioritat a la invasió russa.





La protecció temporal podrà ser denegada, entre altres motius, en cas que es comprovi que el sol·licitant, a través de la confrontació de les dades amb els registres d'antecedents penals i amb les bases de dades de cooperació policial internacional, pugui suposar un risc per a la seguretat nacional.





Procediment inèdit





Des del 25 de febrer passat, un dia després de l'inici de la invasió russa, i molt especialment després de la decisió adoptada la setmana passada per aplicar la Directiva de Protecció Temporal, des del Ministeri de l'Interior s'ha treballat, en coordinació amb la resta de ministeris implicats, a la carcassa jurídica, procedimental i tècnica necessària per implementar aquesta normativa.





Els departaments involucrats (la Secretaria d'Estat de Seguretat, la Subsecretaria d'Interior i unitats dependents com l'Oficina d'Asil i Refugi, la Comissaria General d'Estrangeria i Fronteres o la Subdirecció General de Sistemes d'Informació i Comunicacions per a la Seguretat) han portat a els treballs necessaris d'anàlisi i disseny del procediment per sol·licitar protecció temporal, d'elaboració dels diferents documents de resolució i de desenvolupament dels gestors informàtics.





Aquests treballs han desembocat en l'ordre dictada i en la celebració aquest dimecres a la tarda d'una Comissió Interministerial d'Asil i Refugi (CIAR) extraordinària -en què, a més d'Interior, hi han participat els Ministeris de Justícia; Inclusió, Seguretat Social i Migracions; Assumptes Exteriors, Unió Europea i Cooperació; i Igualtat; i representants d'ACNUR- que ha estudiat i formalitzat un acord que permet agilitzar la tramitació de les sol·licituds dels desplaçats ucraïnesos.





També es facilitaran els fulletons informatius en diferents idiomes en què es recolliran els drets de les persones sol·licitants i s'explicarà el procediment per al reconeixement de la protecció temporal i que estaran a disposició dels desplaçats, entre d'altres, als punts habilitats per tramitar les sol·licituds.