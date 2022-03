Foment del Treball i altres entitats econòmiques "urgeixen" al Govern restablir el segon Jutjat de Guàrdia

Entitats econòmiques catalanes han considerat "una necessitat urgent" restablir el segon Jutjat de Guàrdia per celebrar judicis immediats per delictes lleus i han traslladat la petició al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i a la Conselleria de Justícia.





Ho han afirmat en un comunicat aquest dijous Foment del Treball --emissora del comunicat--, el Cercle d'Economia, la Cambra de Comerç de Barcelona, el Turisme de Barcelona, la Fundació Barcelona Comerç, el Gremi de Restauració, el Gremi d'Hotels, Comertia, Barcelona Global, Barcelona Oberta i l'Associació del Passeig de Gràcia.





També han demanat la modificació del Codi Penal per abordar el "problema greu de la multireincidència", i en concret, han considerat que l'acumulació de furts hauria de rebre una resposta proporcional al perjudici provocat.





Les entitats han recordat que la llei preveu que judicis per delictes lleus com els furts per valor inferior a 400 euros se celebrin abans dels deu dies posteriors a la comissió del delicte i que, després de la creació del segon jutjat el 2019 --actualment suprimit -- i la disminució de delictes per la pandèmia, a mitjan 2021 "es va aconseguir pràcticament complir el termini legal".





Tot i això, lamenten que "els delictes s'han tornat a incrementar i ara s'enjudicien a gairebé tres mesos, i el termini va pujant cada setmana", en un retard que també afecta els judicis dels delictes més greus com els dels robatoris amb violència a la via pública, han afirmat les entitats.





Segons aquestes organitzacions econòmiques, Barcelona lidera a l'Estat els delictes per habitant a ciutats de més de 20.000 i "l'esforç policial" dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona no troba correspondència al sistema judicial, en les seves paraules.