Ayuso contra el PSOE: Porta a la Fiscalia Anticorrupció al president Pedro Sánchez

Aquest dijous la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat que portarà a la Fiscalia Anticorrupció set empreses relacionades amb el PSOE i el Govern perquè s'investigui la compra de mascaretes a través dels contractes d'emergència.









Ella centra concretament en un total de 12 contractes que van costar a les arques nacionals 326 milions d'euros de companyies que segons Isabel Díaz Ayuso estaran relacionades amb el president Pedro Sánchez, l'exministre de Sanitat, Salvador Illa i la vicepresidenta del govern, Nadia Calviño .





La presidenta madrilenya ha advertit en la seva compareixença que "començaran a investigar tothom" el president del Govern, Pedro Sánchez, l'exministre de Sanitat, Salvador Illa, i la vicepresidenta primera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño a una denúncia per una presumpta prevaricació, tràfic d'influències i malversació de fons públics.





Ayuso ha dit “investigarem a tots. Per començar, el Grup Parlamentari Popular portarà a la Fiscalia, almenys, set empreses relacionades amb el PSOE, el senyor Salvador Illa i la vicepresidenta del Govern, Nadia Calviño. Perquè es van administrar fins i tot mascaretes per un valor entre un 25 i un 500% per sobre de les adjudicacions anteriors en un mateix moment” ha asseverat la presidenta de la Comunitat de Madrid.











Afegint que "en alguns casos no va arribar el material. Van deixar, per tant, sense protecció molts sanitaris i molts pacients". Per això "el PP farà una cosa molt senzilla: utilitzar els mateixos arguments que el PSOE va utilitzar davant la Fiscalia el 18 de febrer. Començarem a investigar tot el que han fet vostès durant les compres de les màscares durant aquests procediments" .





Amb aquesta denúncia la presidenta madrilenya ha defensat que li agradaria saber si la Fiscalia “vol saber la veritat o intentar desgastar-me a mi i ara el que toca és saber si la senyora [Dolores] Delgado el que vol és investigar tots els familiars o només als meus".





Al PP de Madrid a més anunciaven a l'Assemblea madrilenya "Presentarem una denúncia davant la Fiscalia per contractes del Govern d'Espanya per adquirir material sanitari. Estem segurs que la Fiscalia també tindrà interès a investigar empreses relacionades amb familiars de Pedro Sánchez."