L'Exèrcit rus realitza nous bombardejos contra Yitomir, Jerson i Khàrkiv

Les forces russes han portat a terme diversos bombardejos en les últimes hores contra diverses ciutats de les regions ucraïneses de Yitomir , Jerson i Khàrkiv en un intent per continuar avançant en el marc de la invasió del territori.





A la ciutat de Korostén, a Yitomir, almenys una persona ha mort i diverses han resultat ferides a causa dels atacs aeris perpetrats de matinada, segons ha informat el Servei Estatal d'Emergència.





Els bombardejos han provocat una sèrie d'incendis, per la qual cosa diversos habitatges s'han vist greument afectats, especialment a causa de les explosions, segons informacions de l'agència de notícies UNIAN.





Les zones més copejades per l'ofensiva militar russa es troben de moment a Yitomir, Kíev, Txenígov i Mariúpol. A Jerson, els atacs aeris han provocat danys a l'ala de psiquiatria d'un hospital de Stepanovka. Tot i que de moment no s'han registrat víctimes mortals, la zona d'emmagatzematge de menjar s'ha vist afectada.





Els enfrontaments continuen a la zona, on se segueixen produint atacs aeris contra vivendes residencials. L'agència de notícies Ukrinform ha assenyalat que, a més, les tropes russes han saquejat diversos comerços i farmàcies.





Les autoritats de Jerson han demanat ajuda per aconseguir l'obertura d'un corredor humanitari que permeti traslladar els ferits i enviar medicines i aliments a la ciutat. A més, han acusat els invasors de col·locar mines al centre de la ciutat.





D'altra banda, els últims bombardejos registrats a la ciutat de Khàrkiv han deixat més de 280 edificis destruïts, així com 26 escoles i 23 escoles bressol. A més, la Policia de Khàrkiv ha lamentat que hi ha víctimes mortals, si bé no ha ofert més detalls sobre això.