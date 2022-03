El Covid-19 pot crear complicacions metabòliques a l'embaràs que afecten el desenvolupament del fetus

El Covid -19 pot afectar dones gestants en provocar una alteració de l'ambient metabòlic, el metabolisme del ferro i el subministrament d'oxigen de les cèl·lules de la placenta i, per tant, influir negativament en els mecanismes essencials del desenvolupament fetal, segons es desprèn d'una investigació que lidera la Universitat de Granada al costat dels hospitals Matern Infantil Verge de les Neus, Clínic Universitari San Cecilio i Verge de l'Arrixaca de Múrcia.





El propòsit d'aquest estudi ha estat investigar, per primera vegada, els efectes de la infecció per Covid-19 durant l'embaràs, pel que fa a l'estat oxidatiu/antioxidant a la mare embarassada i la placenta humana , analitzant també el metabolisme del ferro placentari. En aquest sentit, la placenta actua com una interfície activa entre les circulacions materna i fetal, regulant els canvis fisiològics materns i mantenint l'homeòstasi fetal, en realitzar una àmplia gamma de funcions fisiològiques. Exerceix, per tant, un paper clau en diverses complicacions de l'embaràs.





La infecció amb covid-19 durant l'embaràs pot tenir conseqüències posteriors a la infecció, ja que a sobreproducció de radicals lliures i el deteriorament en el sistema antioxidant podrien accelerar l'envelliment prematur de la placenta , inhibint-ne la proliferació cel·lular. També indueix dany a proteïnes, lípids i ADN en trofoblasts (cèl·lules placentàries).





L'equip investigador ha observat un augment de vitamines D, E i coenzima Q10 a la placenta, com a resultat d'una captació més gran de les cèl·lules placentàries per fer front a l'estrès oxidatiu relacionat amb la infecció viral. Els resultats no han mostrat diferències en la capacitat antioxidant de la placenta, però la capacitat antioxidant total sí que va disminuir en el plasma de mares que patien Covid-19.