Dos detinguts per presumptament violar una noia a Sant Quirze

Els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte dos joves per una presumpta violació a una noia als voltants de la discoteca Waka Sabadell, a Sant Quirze del Vallès (Barcelona) .





Així ho ha avançat el Diari de Sabadell i han informat aquest dijous a Europa Press fonts de la policia catalana, que han precisat que agents del cos van descobrir 'in fraganti' els dos investigats, un d'ells menor.





Tots dos van ser detinguts i, després de prestar declaració, un va ser enviat a la presó i l'altre a un centre penitenciari per a menors d'edat.





El Grup d'Atenció a la Víctima (GAV) dels Mossos va acompanyar la víctima "des del primer moment" després dels fets, pels quals s'ha interposat una denúncia.





És la segona denúncia per un delicte d'aquest tipus a l'entorn de la discoteca en menys d'un mes: el 12 de febrer passat un menor va ser detingut com a suposat autor d'una agressió sexual a l'interior del local i per colpejar una altra noia.