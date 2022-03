La Llei d'Habitatge avança al Congrés després de rebutjar les esmenes del PP, Cs, PNB, PDeCAT i Junts

Raquel Sánchez @ep





El projecte de Llei pel Dret a l'Habitatge ha superat aquest dijous la seva primera votació al Ple del Congrés després de derrotar les esmenes a la totalitat del PP, Ciutadans, el PNB, el PDeCAT i Junts, que buscaven frenar la seva tramitació i tornar el projecte al Govern.





Per a aquesta votació, PSOE i Unides Podem han comptat amb el suport d'Esquerra Republicana, EH-Bildu, Més País-Equo, Compromís, Teruel Existe, Nova Canàries i Fòrum Astúries, mentre que la CUP i el BNG s'han abstingut. Les forces que han intentat enderrocar el projecte han estat el PP, Vox, Ciutadans, el PNB, el PDeCAT, Junts, Coalició Canària i el PRC.





D'altra banda, el Congrés ha aprovat per unanimitat l'avocació de la iniciativa al Ple del Congrés pel que serà aquest òrgan el que tingui l'última paraula sobre el projecte i les esmenes, i no la Comissió de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.





Així mateix, ha rebutjat, amb vots de PSOE, PP, Vox i Unides Podem, la proposta alternativa amb què Esquerra Republicana buscava, entre altres coses, aclarir problemes competencials i ampliar les mesures contemplades contra els desnonaments.





CONVIDA A MILLORAR LA LLEI EN COMPETÈNCIES I DRETS





Durant la defensa del projecte, la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, ha convidat les "forces progressistes" a "enriquir" i "reforçar" el projecte de Llei pel Dret a l'Habitatge amb esmenes, tant en l'àmbit competencial com per garantir drets.





Sánchez Jiménez s'ha compromès en la seva intervenció que la llei "serà acordada amb les forces progressistes" de la Cambra i ha convidat els seus aliats a l'esquerra parlamentària per ser flexibles per assolir acords i aconseguir un text on tots els grups puguin "sentir-se còmodes".





COMPROMÍS PER "RESPETAR" LES COMPETÈNCIES AUTONÒMIQUES





La titular de Transports ha subratllat el seu "compromís" que la norma que aprovi el Congrés "serà respectuosa amb els títols competencials" que reconeix la Constitució a les comunitats autònomes en matèria d'habitatge, així com als estatuts d'autonomia.





Així mateix, ha defensat el projecte del Govern com a instrument per a "reconèixer l'habitatge com a cinquè pilar de l'Estat del Benestar", per tal de facilitar una oferta suficient de lloguer a preus assequibles, i ha assegurat que la regulació de preus del lloguer és una mesura dissenyada "per a casos absolutament excepcionals" davant de "distorsions davant les quals l'Administració ha de reaccionar d'alguna forma", igual que ho fa davant d'altres mercats "en casos de distorsió o especulació".





Tot i estar present durant el debat de la iniciativa, de la qual és coproponent el seu Ministeri segons l'acord entre el PSOE i Unides Podem per a aquesta llei, la ministra de Drets Socials i Agenda 2030, Ione Belarra, no ha intervingut al Ple, encara que sí que ha comentat a les xarxes socials l'avenç de la tramitació de la norma.





ERC AJUDA A SALVAR LA LLEI PERÒ FIXA LES SEVES LÍNIES VERMELLES





No ha estat fins a la intervenció del portaveu d'Habitatge, Pilar Vallugera, quan ERC ha confirmat el seu rebuig a les esmenes de devolució, no sense abans advertir una sèrie d'exigències sense les quals, ha recalcat, la llei no comptarà amb el seu suport.





Entre elles, ampliar els drets socials continguts a la norma, una modificació de la normativa processal per assegurar un informe de serveis socials i una alternativa real en casos de desnonaments, però sobretot evitar qualsevol invasió competencial o restricció a la regulació catalana. Així, ha cridat a "reduir la regulació considerada bàsica als mínims imprescindibles" per evitar una retallada de la normativa autonòmica.





INVASIÓ COMPETENCIAL I ATAC A LA PROPIETAT





PP, Vox i Ciutadans han carregat contra les mesures d'intervenció de preus, assegurant que suposen un atac a la propietat privada i la "demonització" dels propietaris, tal com ha assegurat la portaveu popular en aquesta matèria, Ana María Zurita . Aquestes formacions han arribat a qüestionar que el mateix PSOE vulgui aprovar aquesta llei, en plantejar que el seu interès era tan sols "contentar" el seu soci de coalició.





Qüestionant més o menys l'eficàcia de la regulació plantejada pel Govern, l'oposició del PNB, Junts i PDeCAT s'ha centrat en els conflictes competencials. Així, han assegurat que les mesures contingudes limitaven les possibilitats de les comunitats per poder regular en el marc d´unes competències que els confereix la Constitució.





Bildu, a través del seu diputat Oskar Matute, ha compartit el seu recel davant aquest interès, quan per exemple el PNB va votar en contra al País Basc de la regulació que ha defensat al Congrés, qüestionant llavors si aquesta posició no es deu al rebuig a les polítiques d'habitatge que preveu aquesta llei.