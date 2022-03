Rússia nega haver atacat Ucraïna i descarta un conflicte nuclear

Sergei Lavrov @ep





El ministre d'Exteriors de Rússia, Sergei Lavrov, ha dit aquest dijous que Moscou "no va atacar Ucraïna" i ha descartat la possibilitat d'una guerra nuclear, després de la trobada amb el seu homòleg ucraïnès, Dimitro Kuleba, a la ciutat turca d'Antalya, la primera que celebren des de l'inici de la invasió d'Ucraïna.





" No planegem atacar altres països. No ataquem Ucraïna ", ha assenyalat Lavrov, que ha ressaltat que les autoritats russes "han explicat moltes vegades a Ucraïna que ha sorgit una situació que genera amenaces directes a la seguretat de Rússia".





"Malgrat els nostres molts anys de recordatoris, peticions i crides, ningú ens va escoltar", ha manifestat, abans d'incidir que el president rus, Vladimir Putin, "ha expressat detalladament" les peticions de Moscou sobre aquest punt, segons ha informat l'agència russa de notícies Interfax.





Així mateix, ha recalcat que "no vol creure i no creu" que hagi d'esclatar una guerra nuclear en relació amb el conflicte a Ucraïna. "M'agradaria cridar l'atenció sobre el fet que (...) només els representants occidentals, principalment membres de l'OTAN, han tret aquest tema", ha explicat.





" És alarmant que a Occident, segons (Sigmund) Freud, se segueixi tornant una vegada i una altra a aquest assumpte (del possible esclat d'una guerra nuclear) ", ha criticat Lavrov, que ha apuntat a les declaracions en aquest sentit des del Regne Unit , França o Estats Units.





D'altra banda, ha posat èmfasi que les converses amb Kuleba a Antalya no van abordar la possibilitat d'un alto el foc i ha mostrat la seva "sorpresa" pel fet que el seu homòleg ucraïnès hagi dit que els contactes s'hagin saldat sense acord en aquest sentit.





"Ningú acordaria un alto el foc", ha dit Lavrov, que ha assenyalat que "totes les propostes i els passos per a elles són ben conegudes per a les autoritats ucraïneses". "No hem vingut aquí per reemplaçar la via de negociacions (...) en territori bielorús", ha explicat, en referència a les tres rondes de contacte entre delegacions dels dos països.





Finalment, ha reiterat que la reacció occidental a la invasió d'Ucraïna "mostra que es tracta d'una batalla a vida o mort per a Rússia pel seu dret a estar al mapa polític del món, amb total respecte als seus interessos legítims", segons ha recollit l'agència russa de notícies TASS.





" Ens vam adonar que no estem parlant sobre Ucraïna, sinó sobre l'agressió contra tot allò rus: interessos, religió, cultura, idioma, seguretat i així successivament ", ha manifestat, abans de dir que de la guerra als Balcans es va determinar un interès que no hi havia estats gaire grans a Europa.





"Probablement es busca el mateix objectiu amb Rússia", ha dit.