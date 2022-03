Sanitat, sobre la retirada de la mascareta en interiors: "Està cada cop més a prop"

Carolina Darias @ep





La ministra de Sanitat, Carolina Darias , ha apuntat que la retirada de l'obligatorietat de l'ús de la màscara a interiors "està cada cop més a prop", gràcies a l'evolució a la baixa de la pandèmia de COVID-19.





" És veritat que tot apunta que el quan està cada vegada més a prop, però per a nosaltres és tan important el quan com el com ", ha explicat en roda de premsa aquest dijous després de les Jornades del Sistema Nacional de Salut (SNS) sobre Vigilància a Salut Pública, que han reunit Darias i els consellers de Sanitat de les CCAA i ciutats autònomes a Saragossa (Aragó).





Així, la ministra ha indicat que de moment se segueix discutint la manera d'abordar la retirada de la màscara a espais interiors. "Hem de posar-nos d'acord no només al quan sinó també al com. Quan això es produeixi ja ho donarem a conèixer", ha precisat.





Les comunitats autònomes estan exhibint en les darreres dates diferents posicions sobre la fi de les màscares en interiors. La Comunitat de Madrid ha estat l'única que ha demanat obertament que es retiri aquesta mesura en certs àmbits, encara que a les darreres hores Andalusia s'ha obert a valorar aquesta retirada de manera gradual. Per contra, el País Basc i Extremadura han rebutjat aplicar-lo sense consens, mentre que altres regions han evitat situar-se en un costat o l'altre i apel·len als criteris tècnics.





Mentrestant, el Congrés dels Diputats ha rebutjat aquest dijous, amb 283 vots en contra, 9 a favor i 47 abstencions, l'esmena a la totalitat de Ciutadans (Cs) al Projecte de llei per la qual s'adopten mesures urgents de prevenció i contenció per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, que plantejava, entre altres mesures, l'eliminació de les màscares a interiors.





Durant el seu debat, la proposta de la formació taronja s'ha trobat amb moltes crítiques per part de la resta de partits, sobretot perquè consideren que la retirada de les màscares a interiors s'ha de fer per part de les autoritats sanitàries. Per això, han acusat Ciutadans d'actuar amb oportunisme.