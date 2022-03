Vendes racionades, desproveïment i pujada de preus: Espanya pateix les conseqüències de la guerra

Comprar oli de gira-sol s'ha convertit en tota una odissea a Espanya , de manera que als supermercats hi ha la mostra clara que les primeres conseqüències indirectes de la guerra a Ucraïna han arribat al nostre país. Ara, quan omplirem el cistell de la compra, ens trobem amb vendes racionades, desproveïment i pujada dels preus. En concret, quan ens referim a productes que s'importen des d'Ucraïna, com són els cereals, les llavors o l'oli de gira-sol.





Prestatgeria de l'oli de gira-sol en un Alcampo, buida i amb el cartell de límit de venda /@CP





PRESTATGES BUIDES I LÍMIT DE PRODUCTES PER PERSONA I DIA





Des de l'Associació Espanyola de Distribuïdors, Autoserveis i Supermercats (Asedas) informaven un parell de dies enrere que molts supermercats que trobem a Espanya havien començat a racionar la venda d'oli de gira-sol. " Limitem la venda d'oli de gira-sol i llavors. Màxim 5l per client ", podem llegir en un cartell a la prestatgeria de l'oli de gira-sol de Mercadona .









" Per assegurar el subministrament de gira-sol, preguem es portin 5l màxim per client ", es llegeix a Carrefour . A Alcampo el límit encara és més baix: "Amb motiu de la situació de força major a Ucraïna, estem tenint problemes de subministraments d'oli de llavors. Per aquesta raó i de manera excepcional, fins que la situació es restableixi, preguem als nostres clients que comprin dues unitats per client i dia d'aquest tipus de producte ”, resa una etiqueta al costat de la prestatgeria on hi hauria d'haver oli d'oliva. Perquè aquest dijous al migdia no hi havia ni una sola ampolla en un dels grans establiments d'aquesta empresa on ha acudit Catalunyapress.







Tampoc no n'hi havia en tres supermercats més als quals ens hem acostat des d'aquest mig dimecres i dijous: Mercadona, Lidl i Bon Àrea. Les prestatgeries de l'oli de gira-sol estan buides, però alerten des d'Asedas que això no es deu únicament al fet que des del 24 de febrer les importacions d'aquest producte des d'Ucraïna estiguin paralitzades sinó que també influeix el comportament dels consumidors .







Si bé és cert que alguns supermercats, com hem explicat unes línies més amunt que era el cas d'Alcampo, argumenten la decisió de racionar les vendes d'oli a una manca de subministraments, també és cert que davant de la por que hi hagi desproveïment, els ciutadans han comprat més del que necessiten . Una situació similar a la que vivim ara fa dos anys, just abans que comencés l'estricte confinament el 14 de març: les prestatgeries dels supermercats estaven buides perquè la ciutadania va fer recollida de provisions, sobretot de paper higiènic.









LA VENDA DE PASTA I DE FARINA TAMBÉ COMENÇA A RACIONAR-SE







D'altra banda, aquest dijous vam començar a veure imatges a xarxes socials de supermercats on es comença a racionar la venda de pasta i de farina . I és que com passa amb l'oli, Ucraïna és un dels països que més blat exporta.





Des de Catalunyapress hem tingut constància que això és una cosa que està passant a supermercats catalans, però també passa als establiments de la resta d'Espanya. A La Tribuna , per exemple, expliquen que han pogut veure aquests cartells tant als Mercadona com als Hiper Usera de Toledo.





De moment, les prestatgeries on trobem macarrons, fideus o farina són plenes. Però pot passar el cas que torni a passar el mateix que amb l'oli: en veure que les vendes es racionen, els ciutadans poden tenir por que hi hagi desproveïment i comprar més paquets dels que necessiten.





GRAN PART D'AQUESTS PRODUCTES S'IMPORTEN DES D'UCRANIA





Espanya depèn significativament de les importància d'Ucraïna. Segons el Ministeri d'Agricultura, cada any es porten des d'aquest país al voltant de 500.000 tones d'oli de gira-sol. D'altra banda, cal apuntar que les importacions de productes alimentaris el 2021 van costar 1.027 milions d'euros a Espanya, 545 milions dels quals es van destinar a portar cereals (510 milions eren blat de moro) i 422 milions a importar oli de gira-sol.





Com dèiem unes línies més amunt, les refineries ucraïneses es troben paralitzades des que comencés la invasió russa. Només un dia més tard, el mitjà Olimerca avisava que el que estem vivint podia passar: arriben menys productes a Espanya, la gent compra més, i els supermercats es buiden.





Supermercat sense ampolles d'oli /@catalunyapress





Per trobar productes més barats o dels que sí que hi hagi a les prestatgeries, hem de buscar aquells als quals no els afecta la guerra a Ucraïna. Així doncs, pel que fa a les pastes, podem optar per aquelles que estan fetes de llegums (tot i que el seu preu és més elevat). Si parlem de farina, potser és una bona opció la d'arròs.







Quant a l'oli, hi ha l'alternativa de l'oli de soja, amb una composició molt semblant al de gira-sol. Però al mercat se'n comercialitzen d'altres com el de llavors de raïm, el d'alvocat, el de cacauet o el de cotó.





PUJADA DE PREU





Sobre la pujada de preus, des de Catalunyapress hem comprovat que una ampolla d'1 litre d' oli de gira-sol ha pujat aproximadament 1€ els darrers dies en alguns supermercats. I és que és el que sol passar amb la llei de l'oferta i la demanda. Si hi ha una demanda més gran però menys oferta, el cost del producte és més elevat .





De tota manera, aquesta no és l'única causa per la qual ha pujat el preu d'aquest producte, sinó que la inflació també hi ha influït. I hi ha molts altres sectors afectats. Ha pujat el preu de la llum, del gas o del combustible i el transport per carretera és un dels sectors que més pateix aquests increments de preus que fa temps que es produeix, però que ha empitjorat amb la guerra d'Ucraïna.





VAGA DE TRANSPORTISTES





Per la pujada del preu del gasoil, els transportistes han convocat una vaga indefinida que començarà el proper dilluns 14 de març .







Des de la Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport de Mercaderies per Carretera, que és la convocant, assenyalen, que "des d´aquest moment i fins a la data d´inici de l´atur, se li dóna de temps als ministeris competents perquè se senten a negociar amb els representants d'aquesta organització i assolir els acords necessaris que siguin publicats al BOD, i només d'aquesta manera es desconvocaria aquesta aturada”.





Així doncs, es tracta d'una vaga que també amenaça amb el desproveïment i que podria empitjorar la situació que s'està vivint als supermercats espanyols si no aconsegueixen assolir un acord transportistes i ministeris.