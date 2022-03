BWAW es consolida com un esdeveniment diferenciador per avançar en la igualtat de gènere

La Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW) , organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la Fundació INCYDE de les Cambres de Comerç espanyoles , ha tancat aquest dijous la seva segona edició consolidant el seu posicionament com un esdeveniment diferenciador per avançar a la igualtat de gènere a l'àmbit empresarial. Els més de 2.500 registrats han demostrat la importància de treballar conjuntament, amb professionals masculins i femenins, i dirigir-se a un públic heterogeni per aconseguir un canvi real en matèria de paritat. La jornada s'ha emès en streaming des dels platós de RTVE a Torrespaña, Madrid.





Pere Navarro, Blanca Sorigué, José Luis Bonet, Carme Artigas i José Manuel Pérez /@CZFB







La clausura d'aquesta segona edició ha estat presidida per Carme Artigas , secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, que ha destacat que “ excloure el talent femení no és sostenible, ni ètic ni rendible. La gran oportunitat dels fons Next Generation ens han de permetre tancar bretxes com la salarial i el Govern està compromès a dur a terme una transformació digital inclusiva” .







Artigas ha estat acompanyada per José Manuel Pérez , president de Ràdio Televisió Espanyola (RTVE), Pere Navarro , delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, José Luis Bonet , president de la Fundació INCYDE i la Cambra de Comerç de Espanya, i Blanca Sorigué , directora general del CZFB.





Pere Navarro: Hem demostrat que tenim grans referents femenins. Reivindiquem el paper de la dona a l'àmbit empresarial.





Pérez ha assenyalat que “ estem en un moment clau en què hem d'adquirir compromisos per incorporar les dones a aquesta nova economia, aprofitant la seva aportació a tots els sectors, en els quals tindran un paper decisiu ”, mentre Navarro ha posat èmfasi en que “ hem demostrat que tenim grans referents femenins, de tots els sectors i edats, en un esdeveniment en què, lluny de lamentar-nos, reivindiquem el paper de la dona en l'àmbit empresarial ”. Així mateix, el delegat especial de l'Estat al CZFB ha confirmat una tercera edició de BWAW.





Per la seva banda, Bonet ha destacat que “ hem d'anar més enllà d'aquests dies en què visibilitzem la situació, impulsant accions que permetin accelerar en matèria d'igualtat de gènere i que es poden dur a terme aprofitant els fons Next Generation ”, mentre Sorigué ha recordat les principals conclusions aconseguides al llarg de les tres jornades.





Cloenda de la BWAW 2022 /@CZFB







STEM, CONCILIACIÓ I ALTA DIRECCIÓ AL SECTOR ENERGÈTIC





El darrer dia de BWAW 2022 ha iniciat abordant com acabar amb la bretxa de gènere a les professions STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). La sessió, moderada per Pere Navarro , delegat especial de l'Estat al CZFB, ha comptat amb tres speakers en format online: Marta Macho , professora i investigadora de la Universitat del País Basc; Alejandra Garrido , presidenta de YOUNG IT GIRLS; i Verónica Pascual , directora general global de Robòtica Mòbil autònoma a ABB. D'altra banda, han estat presencialment Lourdes Bilbao , responsable del sistema de gestió d'integrat de Dismon Electrónica; Nerea Luis , encarregada de desenvolupament de negoci d'Intel·ligència Artificial de SNGULAR; i Núria Montserrat , professora de Recerca ICREA i cap de grup a l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya.





S'hi ha posat de relleu la importància de treballar de forma conjunta, homes i dones, i de la col·laboració publicoprivada per aconseguir solucions sostenibles a llarg termini. Macho ha destacat que “ és imprescindible incrementar la presència femenina a les carreres STEM. Si no és així, creixerà la bretxa salarial i les dones perdran oportunitats d'accedir als sectors de més èxit del futur ”.





La segona sessió de la jornada ha estat BConciliation, en què cinc speakers han exposat la problemàtica, així com possibles solucions, sobre la conciliació al món laboral. A la taula, moderada per Mireia del Pozo , directora del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, hi han participat perfils molt diferents com Juliana Vilert , directora d'organització i persones a FGC; Laura Baena , fundadora del Club de Malasmadres; Meritxell Benedí , presidenta de l'Institut Català de les Dones; Berta Canals i Renau , directora de la Fundació SORLI; i Laura Sagnier , activista Pro-Igualtat d'Oportunitats per a les Dones.





Al debat s'ha destacat la incidència de la manca de mesures de conciliació i coresponsabilitat en la caiguda de la taxa de fecunditat d'Espanya, que actualment es troba a nivells dels anys 40. La sessió ha conclòs en la necessitat d'involucrar els homes en el canvi i mostrar noves masculinitats que permetran avançar en la igualtat de gènere.







Cloenda de la BWAW 2022 /@CZFB







Finalment, la darrera sessió prèvia a la clausura ha destacat perfils femenins a l'alta direcció del sector energètic com els de Martina Tomé , vicepresidenta de la divisió d'Energia per a Espanya i Portugal de Schneider Electric, Elena Carretero , directora d'Ètica i Compliance en Engie i Esther Izquierdo , presidenta del Clúster d'Energia Eficient de Catalunya (CEEC). A la taula, moderada per Francesc Ribera , clúster manager de CEEC, s'ha posat en relleu la necessitat d'apostar per solucions que permetin accelerar l'avenç cap a una igualtat de gènere al sector.





BWAW 2022, les tres jornades del qual s'han pogut seguir via streaming de forma gratuïta des de qualsevol part del país, ha comptat 12 sessions en què han participat 59 speakers de diferents sectors.





Aquesta segona edició de la Barcelona Woman Acceleration Week ha tornat a comptar amb CaixaBank, AECOC, l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona i la revista Woman com a partners.