Mònica Bernabé, Pablo González, Víctor Guerrero i Érika Reija, candidats al XVIII Premi Couso

Mónica Bernabé, Pablo González, Víctor Guerrero i Érika Reija, candidats al XVIII Premi Couso





La periodista destacada pel seu treball a l'Afganistan Mónica Bernabé , l'informador empresonat a Polònia sota l'acusació d'espionatge Pablo González , l'enviat especial de TVE a la guerra d'Ucraïna Víctor Guerrero , i la corresponsal de TVE a Moscou Érika Reija són els candidats al XVIII Premi José Couso de Llibertat de Premsa.





A la divuitena edició d'aquest guardó organitzat pel Col·lexi Professional de Xornalistes de Galícia (CPXG) i el Club de Premsa de Ferrol té una gran presència el conflicte actual entre Rússia i Ucraïna.





Segons assenyala l'organització en un comunicat, les candidates i candidats, que s'han distingit per la defensa de la llibertat de premsa, han estat proposats pels col·legiats del CPXG, associats del Club de Premsa de Ferrol o per entitats i persones relacionades amb la comunicació.





Com recullen les bases del premi, una comissió específica s'ha encarregat d'escollir les quatre candidatures finalistes entre totes les propostes . Ara s'obre el termini per triar la candidatura guanyadora, per a la qual cosa podran votar tots els col·legiats i col·legiades del CPXG i associats i associades del Club de Premsa de Ferrol fins a les 14.00 hores del 7 d'abril.





SOBRE LES CANDIDATURES





Mònica Bernabé és una comunicadora catalana coneguda especialment per la feina que va desenvolupar com a periodista a l'Afganistan, on va viure gairebé vuit anys, i per la seva tasca com a defensora dels drets humans en aquest país. Actualment és responsable de la secció d'Internacional del diari Ara.





Pablo González és un periodista i politòleg basc especialitzat en la informació de l'òrbita exsoviètica. Mentre informava sobre el Donbass, va ser acusat de "prorus" pels serveis secrets ucraïnesos i convidat a abandonar el país. De tornada a Polònia, cobria l'arribada de refugiats quan va ser detingut per la intel·ligència d'aquell país. Actualment es troba a la presó de Rzeszów, acusat d'un delicte d'espionatge.





Victor Guerrero , informador asturià amb una àmplia trajectòria als mitjans públics estatals, va cobrir recentment la guerra d'Ucraïna com a enviat especial per a Televisió Espanyola.





Érika Reija , periodista de Lugo experta en el món àrab, treballa a la secció internacional dels serveis informatius de TVE des de l'any 2004. El passat 5 de març, abandonava la corresponsalia de Moscou, que ocupava des del 2017, després que Rússia aprovés una llei que sanciona amb fins a 15 anys de presó la publicació d'informacions que el govern consideri falses.