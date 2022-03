El TC anul·la part de la llei catalana que limita el preu dels lloguers

Tribunal Constitucional @ep





El Ple del Tribunal Constitucional ha estimat parcialment per unanimitat el recurs d'inconstitucionalitat interposat per més de 50 diputats del Grup Parlamentari Popular al Congrés dels Diputats contra diversos articles de la Llei de Catalunya 11/2020, de 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes als contractes d'arrendament d'habitatge, en entendre que envaeix competències estatals.





Els grups d'ERC, Junts, la CUP, els comuns i el Sindicat de Llogateres de Catalunya han lamentat la decisió del Tribunal Constitucional i asseguren que cercaran "totes les vies" per garantir el dret a l'habitatge.





En roda de premsa al Parlament aquest dijous, la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta , ha titllat el recurs del PP contra aquesta llei d'acte d'irresponsabilitat perquè, segons ell, ha estat útil per a la ciutadania; i sobre la Llei d'Habitatge estatal, ha exigit al Govern respectar les competències de Catalunya: “Si no es respecten no estarem”.





La diputada de Junts Glòria Freix ha criticat les "intromissions competencials de tribunals espanyols davant tot el que legisla el Parlament" i ha advertit que Junts analitzarà la Llei d'Habitatge estatal que, segons ella, suposa probablement una reversió d'aquesta llei que ha estirat el TC.





La diputada cupera Montserrat Vinyets ha assegurat que per a ells la sentència no és una sorpresa perquè és mostra de la "genuflexió constant dels grans partits --PP i PSOE-- i el TC als grans mercats financers internacionals", i davant a això ha reivindicat la necessitat de la independència de Catalunya i fer lleis que limitin encara més les rendes, en les paraules.





Pels comuns, la diputada Susanna Segovia ha rebutjat la sentència perquè “una vegada més el TC ha estat l'eina del PP per posar-se al servei dels especuladors”, i ha defensat que la llei, durant la seva aplicació, ha funcionat i ha rebaixat els preus dels lloguers, alhora que ha augmentat el nombre de contractes.





SINDICAT DE LLOGATERS





Per part del Sindicat de Llogateres de Catalunya, un dels seus portaveus Enric Aragonès ha sostingut que l'aplicació d'aquesta llei "ha estat un èxit i ha funcionat", i ha avisat que demanaran al Govern una reunió els propers dies perquè reafirmi compromís amb la regulació dels preus d'arrendament.





Carme Alcaraz , una altra de les portaveus del sindicat, ha retret que amb aquesta decisió el TC "deixa desprotegides més de 160.000 famílies i el conjunt de la població inquilina de Catalunya , que hauria pogut optar a contractes regulats, rebaixes i evitar moltes expulsions injustificades".