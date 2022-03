Rússia respon a les sancions i prohibeix les exportacions de més de 200 productes

Vladimir Putin @ep





Rússia ha respost a les sancions occidentals per envair Ucraïna imposant prohibicions a l'exportació de més de 200 productes fins a finals del 2022. La prohibició cobreix les exportacions d'equips de telecomunicacions, metges, de vehicles, agrícoles i elèctrics, així com alguns productes forestals com la fusta.





El Ministeri d?Economia va dir que altres mesures podrien incloure la restricció dels vaixells estrangers dels ports russos. "Aquestes mesures són una resposta lògica a les imposades a Rússia ", afirmen des del ministeri. A més, assenyalen que les prohibicions als països que han "comès accions hostils" estaven "dirigides a garantir el funcionament ininterromput de sectors clau de l'economia".





Uns 48 països es veuran afectats, inclosos els EUA. i tots els països de la UE. L'ordre deia que es poden fer exempcions a l'exportació per a les regions separatistes de Geòrgia d'Ossètia del Sud i Abkhàzia i per als membres de la Unió Econòmica Euroasiàtica liderada per Rússia.





El primer ministre de Rússia, Mikhail Mishustin, ha assenyalat que la prohibició inclouria les exportacions de béns fabricats per empreses estrangeres que operen a Rússia.