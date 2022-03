​Foment del Treball i la Unió Patronal Metallúrgica alerten del gravíssim problema que l’increment de l’energia està generant al sector industria

Unió Patronal Metal·lúrgica @ep





El cost actual de l’energia, fruit d’un sistema de preus molt complexa amb les tensions geopolítiques del moment, resulta inassolible per a molts sectors industrials, que estan tancant momentàniament la seva activitat, especialment els que tenen un ús intensiu, com és el cas de les siderúrgiques.





De prolongar-se aquesta situació en el temps, Foment del Treball i la Unió Patronal Metallúrgica (UPM) alerten que podria significar el tancament definitiu de moltes empreses. Per això, consideren indispensable la presa de mesures d’efecte immediat. A més, aquesta situació és especialment greu en el sector de l’automoció i en els sectors que depenen de l’automoció.





El president de la patronal UPM, Jaume Roura i Calls, ha afirmat: "El cost elèctric i el sistema de tarificació està sent insuportable i ja tenim empreses d'altres sectors i zones que han aturat la seva producció. Ens enfrontem a problemes greus i immediats i des de la patronal ens preguntem què tenen a dir o respondre l'administració pública però també les companyies elèctriques. Si aquesta situació no s'atura immediatament portarà el tancament d' empreses i posa, ara mateix, en perill fins a 500.000 llocs de treball. No es pot suportar més aquesta situació, ni un dia més. Cal que el govern interfereixi en les elèctriques ja".





El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha demanat revisar la fiscalitat aplicada sobre la gasolina i el gasoil, ja que els preus actuals són insuportables i encareixen el cost de vida dels ciutadans per l’increment del preu del transport que, entre d’altres, afecta la cadena alimentària, i en general, la industrial.





El 10 de març de 2021, Foment mostrava ja la seva preocupació pels increments dels preus de producció (matèries primeres i nòlits), el 12 d’agost demanava mesures concretes per fer abaixar el preu de l’electricitat, i el 12 de gener de 2022 va sollicitar a la seu del Parlament Europeu mesures urgents per reduir la incidència del preu de l’energia, i assenyalava, entre d’altres, la modificació excepcional del mercat interior de l’energia, que tot sembla que es pugui dur a terme molt properament.





Foment i la UPM demanen al Govern de la Generalitat i al Govern d’Espanya que, en funció de les seves competències, adoptin mesures urgents per acabar amb l’espiral de pujada de preus.