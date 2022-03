L'Hospital del Mar prova un "smart urinal" capaç de mesurar la deshidratació dels pacients

L' Hospital del Mar , la start-up Kamleon i Aigües de Barcelona col·laboren en el projecte pilot de l'smart urinal: una plataforma que permet analitzar i monitorar el nivell d'hidratació de les persones que l'utilitzen . És un innovador sistema que avalua no invasivament a través de l'orina, analitzant diversos paràmetres, i per als usuaris és una manera senzilla de recordar la necessitat de beure i hidratar-se regularment. La prova pilot es desenvolupa a l'Hospital de Dia de Geriatria del Centre Fòrum de l'Hospital del Mar.









Una professional consultant les dades/ @HospitaldelMar





El smart urinal instal·lat s'ha posat en marxa en aquesta primera fase de la prova pilot on realitza la recollida de mostres d'una dotzena de pacients per analitzar-ne el nivell de deshidratació. Aquestes mostres s'analitzaran al laboratori i l'urinari, per avaluar-ne el grau de precisió. Alhora, s'han organitzat tallers per formar els voluntaris i habituar-los a utilitzar aquesta tecnologia. Un cop s'acabi aquesta fase, els participants començaran a utilitzar de forma autònoma la plataforma amb acompanyament dels professionals de l'Hospital i de Kamleon. El director executiu d'aquesta start-up, Jordi Ferré, explica que “és una petita prova de la factibilitat del mètode. L'objectiu principal és avaluar l'experiència de l'usuari en l'ús de les noves tecnologies i l'adherència i l'adaptació al sistema sense la supervisió d'un professional, és a dir, assegurar que el puguin utilitzar sense ajuda, de manera autònoma”.





La plataforma conté diverses eines digitals des d'aplicacions a programaris que ofereixen diferents experiències que faciliten el monitoratge remot de manera continuada, l'autogestió i l'adherència de les persones usuàries.





Per part seva, la directora d'Innovació i Coneixement d'Aigües de Barcelona, Catalina Balseiro , ha indicat que “mitjançant aquest projecte pilot volem contribuir a conscienciar i educar d'una manera totalment autònoma per fomentar una millor hidratació, i així millorar el benestar i la salut de les persones”.





El smart urinal analitza automàticament diversos paràmetres de l'orina per avaluar l'estat dels usuaris. Així, mitjançant una plataforma biosensòrica, realitza mesures que permeten determinar paràmetres colorimètrics, la concentració total d'electròlits o el volum total d'orina . Aquestes dades permeten generar un algorisme que determina l'estat d'hidratació.





Després l'usuari rep aquest resultat al telèfon mòbil a través d'una aplicació, que l'avisa si necessiteu beure. El sistema pot funcionar tant amb usuaris registrats com no registrats.





En aquest sentit, la Dra. Olga Vázquez, cap del Servei de Geriatria de l'Hospital del Mar i una de les referents de la prova pilot, ha explicat que “ és una forma que els usuaris siguin conscients que es deshidraten i de la necessitat d'hidratar-se, ja que en la gent gran la deshidratació dóna pocs símptomes i és molt més fàcil patir-la. El smart urinal és una manera indirecta de fer que estiguin alerta sobre la importància de beure ”. L'objectiu final de la prova pilot és fomentar una bona hidratació i contribuir així a millorar el benestar i la salut de les persones.





MÉS DE LA MEITAT DE LA POBLACIÓ PATEIX DESHIDRATACIÓ





Més de la meitat de la població pateix deshidratació, percentatge que s'eleva per sobre del 70% de forma crònica en el cas de les persones més grans. La deshidratació és un factor de risc en patologies cròniques com la malaltia renal crònica, la del tracte urinari, càlculs renals o la insuficiència cardíaca .





També té un impacte directe al benestar diari de les persones a causa del deteriorament del sistema cognitiu, de l'estat d'ànim i del rendiment físic, entre d'altres. Un dels avantatges de el smart urinal és que les analítiques no requereixen l'ús de plàstics de cap tipus, fet que suposa una reducció important en l'ús d'aquest material. Es calcula que, en el cas d'una prova pilot amb 100 persones durant un any, s'aconsegueix un estalvi de gairebé 3 tones de plàstic i l'equivalent a 10,5 tones d'emissions de CO2.





Dispositiu creat per l'Hospital del Mar, la start-up Kamleon i l'empresa Aigües de Barcelona







Ara Kamleon treballa en un nou model de smart urinal adaptat a homes i dones i considera la possibilitat d'analitzar altres paràmetres. Un projecte de futur, en paraules del director d'Innovació i Transformació Digital de l'Hospital del Mar, el Dr. Martínez, que ha apuntat que “és l'inici d'un recorregut més llarg entre les tres entitats que formen part del projecte. La idea és caminar conjuntament, col·laborant per poder analitzar amb aquesta plataforma paràmetres nous a través de l'orina en funció de les necessitats del centre sanitari”.





El projecte ha estat el guanyador de l'Allianz Startup Challenge d'innovació en rendiment esportiu, organitzat pel Barça Innovation Hub i la companyia d'assegurances Allianz, en el marc del programa Business de l'Sports Tomorrow Congress (WOM+N) 2021. presentat al 4YFN, l'esdeveniment centrat en les start-ups dins del Mobile World Congress.









Pantalla on lusuari pot visualitzar la progressió. / @HospitalMar