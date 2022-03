El Congrés del PP proclama Feijóo com a candidat únic perquè el seu rival no reuneix els avals necessaris

Alberto Núñez Feijóo @ep





El Comitè Organitzador del Congrés extraordinari del PP (COC) ha proclamat aquest dijous Alberto Núñez Feijóo com a candidat únic a aquest conclave extraordinari que se celebrarà a Sevilla els dies 1 i 2 d'abril, ja que l'altra candidata que s'havia presentat, Alexia Herranz no ha aconseguit reunir els avals necessaris per concórrer.





El president del COC, Esteban González Pons, ha assenyalat que només Feijóo compleix els requisits exigits per concórrer a aquest conclave, després d'haver presentat 55.580 avals. Tot i això, ha indicat que dels 41 avals presentats per la militant trans de Gandia, Alexia Herranz, "només 39 pertanyen a afiliats del PP i d'aquests només 17 estan al corrent del pagament de les quotes".





"Per això, proclamem Alberto Núñez Feijóo candidat en aquest moment únic a la Presidència del Partit Popular per al congrés que se celebrarà els propers dies 1 i 2 d'abril a la ciutat de Sevilla", ha asseverat.