Un rus omple la nevera de menús Big Mac després que McDonald's anunciés el seu tancament al país

Una nevera plena d´hamburgueses @Reddit





Un fan de McDonald's impactava fa poc a la comunitat de Reddit mostrant com havia omplert la nevera de casa seva, com a mínim, amb 50 hamburgueses . Un acte motivat per la decisió de la marca de tancar els restaurants a Rússia.





Altres ciutadans russos també van aguditzar l'enginy, acumulant Big Macs a casa seva per vendre-les després online per 250 dòlars, volent aprofitar el tancament de 850 sucursals McDonald's arran de la Guerra d'Ucraïna.





Totes les botigues del gegant nord-americà s'han vist inundades a Rússia de persones desesperades per assaborir el darrer menú. Mentrestant, les plataformes de subhastes en línia han disparat els seus llistats de subscrits amb persones que busquen obtenir un benefici de la situació