Delcy Rodríguez es es reuneix amb el ministre d'Exteriors rus a Turquia després de l'acostament de Veneçuela als Estats Units

Delcy Rodríguez amb Sergei Lavrov a Antàlia - Govern de Rússia





El ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov , s'ha reunit aquest dijous amb la vicepresidenta veneçolana, Delcy Rodríguez , amb qui ha mantingut una sèrie de converses al marge de les negociacions que han tingut lloc a la ciutat turca d'Antalya amb la delegació ucraïnesa .





Lavrov, que ha indinat que les parts han abordat les relacions bilaterals entre els dos països, ha recalcat que és una "excel·lent oportunitat" per parlar de l'"enteniment" que tots dos comparteixen sobre la Justícia i el Dret Internacional, segons informacions de l'agència de notícies Interfax.





Així, ha subratllat que espera que la Carta de les Nacions Unides garanteixi que "cada país pugui desenvolupar el seu paper històric en el marc de les relacions internacionals". " Els Estats Units i els seus aliats, en comptes d'això, estan tractant de posar uns països contra els altres i això no tindrà èxit ", ha matisat.





Per part seva, Rodríguez ha dit sentir-se molt "feliç" de poder conversar amb Lavrov i ha recalcat que es tracta d'un moment "important per a tota la Humanitat".





"Rússia sempre ha jugat un paper rellevant a la història". A més, ha posat èmfasi que Veneçuela "no reconeix l'hegemonia d'altres països i busca la igualtat de les sobiranies".





REUNIÓ DESPRÉS DE L'ACOSTAMENT AMB EUA





El cap de setmana passat es van reunir al Palau de Miraflores, a Caracas, Nicolás Maduro amb alts càrrecs del govern de Joe Biden. Una trobada que, segons la Casa Blanca, es produïa amb l'objectiu d'aconseguir l'excarceració de ciutadans nord-americans i fer front a diferents temes en matèria de seguretat energètica.





Aquest apropament coincideix amb els desitjos dels Estats Units de desvincular-se del govern de Putin i també de la necessitat internacional d'identificar altres fonts de petroli i gas. Biden, per part seva, prenia la decisió aquest dimarts de vetar les importacions de carbó, petroli i gas a Rússia. "Som exportador net d'energia, per això podem fer un pas que altres no poden, però estem treballant de prop amb Europa i els nostres socis en una estratègia a llarg termini per reduir la dependència de l'energia russa", explicava.





D'altra banda, Maduro declarava la setmana passada que Petrolis de Veneçuela "està preparada, una vegada recuperada a un nivell bàsic, per produir i créixer un, dos i tres milions diaris de barrils de petroli, si calgués, i estabilitzar el mercat petrolier i gasífer".





La combinació de sengles fets és la que ha causat un dilema al govern dels Estats Units i, per conseqüència, que s'hagin llimat asprors entre els dos països: la decisió de veto de Biden, des d'una postura privilegiada (ja que Washington només depèn en amb un 3 per cent del petroli rus) no n'hi ha prou per compensar el bloqueig de Moscou. Mentrestant, el país que tindria més reserves alternatives amb prou feines produeix, precisament a causa de les sancions dels Estats Units. Una situació que només podrà canviar si el govern de Biden cedeix i decideix aixecar una part de les sancions i, d'aquesta manera, que Veneçuela pugui vendre al mercat global.