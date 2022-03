Ona Carbonell, Lydia Valentín i Eli Pinedo creuen que queda camí per recórrer per a la igualtat a l'esport femení

Ona Carbonell, Lydia Valentín i Eli Pinedo durant el Forbes Power Summit Women 2022 @ep





La nedadora Ona Carbonell , l'haltera Lydia Valentín i l'exjugadora d'handbol Eli Pinedo van coincidir aquest dijous que cal una "visibilitat" més gran en l'esport femení i que encara que queda molt camí per recórrer per assolir la igualtat, encara que hi ha hagut avenços significatius.





La guanyadora de 23 medalles a Mundials de Natació, la triple medallista olímpica en halterofília i la que fos extrem de les 'Guerreres' van compartir una taula-debat del 'Forbes Power Summit Women 2022' on van intercanviar les seves impressions sobre l'actual estat de l'esport femení en aspectes com la visibilitat, el salari o la maternitat i la conciliació.





Ona Carbonell va recalcar que "la visibilitat no és igual" i que encara que hi ha "avenços molt grans" amb iniciatives com les d'Iberdrola "d'apostar directament per la dona" i "el món està canviant", encara veu "molt recorregut a nivell econòmic".





A més, la catalana va opinar que una altra cosa positiva és que les nenes ara ja tenen “exemples a nivell de referents”. "Tot està evolucionant positivament. No és només queixar-nos, cal veure el costat positiu, però queda molt per recórrer en temes com la conciliació o a nivell salarial on la diferència és abismal", va advertir. "L'esport és un reflex de la societat i també hi ha diferències salarials, no hi ha dones en llocs directius o no hi ha la conciliació, però alhora serveix per emocionar i comptar valors i cada vegada més marques aposten per això”, va afegir Carbonell.





La nedadora va lamentar que les dones esportistes no ho tinguin fàcil per ser mares i que aquesta situació sembli "un tema tabú" que no està "regularitzat" i sobre el qual falten "ajudes". "Jo feia molts anys que em plantejava ser-ho, però tenia por per haver de renunciar a la meva vida. Es pot ser mare i esportista, però han de canviar moltes coses perquè les dones esportistes no tinguin aquesta por. La meva millor medalla ha estat el meu fill i tant de bo no hagués tingut aquesta por”, va confessar la barcelonina, que va aconseguir participar a Tòquio 2020 un any després d'haver donat a llum el seu primer fill.





En aquest sentit, considera que hi ha el temor que "la societat" jutgi aquestes dones i doni per fet que en ser mare no tornaran a ser les mateixes. “S'ha de visibilitzar perquè no hi hagi aquest temor i hi hagi ajudes. Jo he estat una privilegiada, però si hi hagués seguretat, hi hauria més mares esportistes. És compatible ser-ho i competir al màxim nivell”, ha apuntat, avisant que encara no han arribat “al sostre de vidre". "El canvi està arribant, però no ens podem frenar, cal continuar lluitant", va demanar.





VALENTÍN: "HAURAN DE PASSAR MOLTS ANYS PER A LA IGUALTAT SALARIAL





"Estem obrint camí, el més important és que l'esport no té gènere i cal valorar l'esportista pel seu talent i deixar enrere si és noia o noi", va sostenir Lydia Valentín, que va puntualitzar que les dones hagin d'aconseguir "medalles olímpiques i mundials per poder sortir a les portades dels mitjans per tenir visibilitat i vinguin patrocinadors".





La haltera va detallar que la halterofília "està molt vinculada a l'esport masculí", però que va haver de ser una dona com ella "la primera" a guanyar una medalla olímpica o ser campiona del món. "Estic superorgullosa que en un esport tan vinculat al gènere masculí hagi estat una dona la que hagi aconseguit el millor èxit", ha ressaltat, sense amagar que, malgrat això, "hi ha força igualtat" en el seu esport.





La lleonesa ha dit que "a nivell social hi ha prejudicis" perquè viuen "en una societat masclista" i que ser mare de vegades també "depèn dels esports" i els seus sistemes de rànquing que fan més complicat "donar prioritat" a tenir fills. "S'ha de regularitzar d'alguna manera, perquè puguis tenir un fill i estar tranquil·la per poder conciliar-te amb el teu esport", va demanar.





"La igualtat salarial és un altre capítol més extens i crec que hauran de passar molts anys per assolir-la. Estem intentant trencar aquest sostre de vidre i taules com aquesta són importants perquè donem la nostra experiència i entre totes podem intentar que arribi aquesta igualtat", ha conclòs .





PINEDO: "LA NOSTRA CARRERA ÉS BREU, PERÒ TAMBÉ EL PODER SER MARE"





Per part seva, l'exjugadora d'handbol Eli Pinedo té clar que "l'esport ja no és cosa d'homes", però que "encara sí que segueix havent-hi més notícies" d'esport masculí. "Per sort, a l'esdeveniment mundialment més conegut que són els Jocs, a les últimes tres edicions han estat més grans els èxits femenins. M'agradaria que fossin cada any perquè és on se'ns veu i valora a tots per igual, però per desgràcia no és així i toca continuar lluitant per tenir aquesta visibilitat que atrau més patrocinadors", va declarar.





Per a la medallista olímpica a Londres 2012, LaLiga Santander està molt per sobre de la resta d'esports i va lamentar que malgrat tenir a la Primera Iberdrola "la millor del món" com és Alexia Putellas, el seu sou "no es pot comparar amb el de un futbolista", mentre que no oblida que als seus inicis partien amb "desavantatge" a la selecció perquè no havien guanyat encara res. Sobre la maternitat, ha asseverat que "no només cal parlar-ne perquè es normalitzi".





"És que hi ha esportistes que han estat mares i han arribat més èxits, que no es vegi la maternitat com un símbol de debilitat a la dona esportista. Quan vaig jugar a Dinamarca el 2010, em van voler renovar i em van preguntar si volia ser mare per poder programar-la millor. Aquí s'ha avançat 'poquet'", ha indicat.





La basca pensa que un embaràs està “vist com una temporada perduda”. "La carrera d'una esportista és breu, però també poder ser mare. No volem ser les primeres en res, cal seguir picant aquest sostre de vidre, però anem per bon camí", va sentenciar Pinedo.