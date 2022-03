60.000 civils són evacuats amb èxit de la zona de Sumi al nord-est d'Ucraïna

Dos famílies de refugiats /@EP





La viceprimera ministra d'Ucraïna, Irina Veresxuk, ha assegurat que en els últims dos dies 60.000 civils han estat evacuats amb èxit de la ciutat de Sumi i els seus voltants, al nord-est d'Ucraïna.





"De les ciutats de Sumi, Trostianets, Krasnopillia en direcció a Poltava, durant els dos últims dies, hem evacuat més de 60.000 persones", ha explicat la viceprimera ministra Veresxuk, informa el diari ucraïnès 'The Kyiv Independent'.





A més, Veresxuk ha explicat que unes 3.000 persones han aconseguit sortir de la ciutat d'Izíum cap a la ciutat de Lozovà, a la regió de Khàrkiv. "S'ha dut ajuda a la ciutat d'Izíum: medicaments, menjar, aigua. Més de 100 tones", ha afegit.





La viceprimera ministra ha assegurat que unes 20.000 persones van ser evacuades aquest dijous de les ciutats de Butxa, Hostómel, Irpín, Vórzel i altres regions de Kíiv. A més, s'han pogut lliurar més de 100 tones d'ajuda a la ciutat d'Enerhodar.





"És el nostre dolor més gran, i no puc quedar-me en silenci. Parlaré cada minut, apel·laré al món sencer. Cal ajuda a Mariúpol. Hi ha una veritable catàstrofe humanitària allà", ha incidit Veresxuk.





Ha recalcat que allà no han pogut dur "ni tan sols ajuda humanitària. Ni aigua, ni medicaments, ni menjar ha arribat a les persones" que han estat sota atac "total durant diversos dies seguits"

Per altra banda, la viceprimera ministra ha lamentat que encara no hagi estat possible organitzar un corredor humanitari des de la localitat de Vorzel, i ha fet una crida a la comunitat internacional perquè ajudi a promoure'n a tot el país.