Un Barça espès ensopega contra el Galatasaray

El FC Barcelona no va poder passar de l'empat contra el Galatasaray (0-0) al partit d'Europa League d'aquest dijous al Camp Nou. Va estar espès i desafinat. Va sortir al terreny de joc confiat, amb molts canvis en l'onze inicial, infravalorant el conjunt turc. I ara s'hauran de guanyar el pas a quarts de final a la tornada.







El Galatasaray es troba a 32 punts del líder de la lliga turca i el quadro blaugrana encadenaven diverses golejades en els darrers partits. Semblava un partit senzill davant un rival fàcil, per la qual cosa era el moment ideal per fer rotacions , deixar descansar els jugadors amb més minuts acumulats i donar-los a aquells que passen més temps a la banqueta. O això va pensar Xavi. Perquè el Galatasaray va sortir concentrat i va demostrar que havia estudiat el seu rival i que sabia com frenar-lo .





A més, els pupils de Xavi van saltar a la gespa desinspirats. Espessos. Ferran Torres gairebé no apareixia i tampoc no ho feia Memphis. Araújo perdia pilotes. Faltava intensitat i profunditat . I això aviat va ser detectat per l'entrenador del Barça, que no va trigar a fer canvis i treure de la banqueta Busquets, Piqué i Dembélé. A continuació a Aubameyang .





La cosa va canviar llavors, doncs van començar a jugar amb més frescor i soltesa . Però el que no va canviar va ser el marcador, perquè ni un conjunt ni l'altre van ser capaços de marcar cap gol. El Barça ho va intentar a la segona meitat, tant per les bandes com pel centre. Però si a la primera part havien estat espessos i incapaços de generar bones jugades, mancats de fluïdesa, a la segona meitat els va faltar encert.





Amb això, el FC Barcelona haurà de viatjar a Turquia la setmana que ve sabent que té per davant una final . Com que ja no existeix el valor doble dels gols fora de casa, als jugadors culers només els val guanyar si volen passar a quarts de final de l'Europa League. Hauran de preparar bé la trobada i no infravalorar el Galatasary. I ho hauran de fer encara que el Clàssic es disputi només tres dies després.