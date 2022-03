Alarma a Rússia: 850 periodistes volen fugir del país

Des que va començar la invasió russa d'Ucraïna, són multitud les sancions que s'han imposat al país liderat per Putin. Entre elles trobem que Brussel·les va ordenar la censura dels mitjans Russia Today i Sputnik a tot el territori comunitari. Cosa que no va trigar a reaccionar Putin, signant una llei que amenaça amb penes de fins a 15 anys de presó per als periodistes que donin "informació falsa" sobre la guerra . Com a conseqüència, fins a 850 periodistes volen fugir del país.





Una dona periodista /@Pixabay





EUROPA CANVIA LA SEVA FORMA D'ACTUAR





En els darrers anys, des de la Unió Europea s'ha lluitat per la llibertat d'expressió i per posar fi a una guerra cibernètica que porta a difondre molta propaganda. Han volgut impulsar els mitjans de comunicació tradicionals, s'han creat consells d'ètica professional, ha augmentat el suport a projectes a favor de la llibertat d'expressió i ha facilitat que els periodistes freelance puguin decidir més sobre les condicions dels treballs i projectes que accepten.





Però això ha canviat amb la guerra d'Ucraïna. La Unió Europea ha decidit que el millor que podien fer era censurar els mitjans Russia Today i Sputnik , els oficials del Kremlin, que han estat acusats de difondre propaganda constantment.





El cap de diplomàcia de la Unió Europea, per la seva banda, es va atrevir fins i tot a remenar la possibilitat d'establir altres sancions als mitjans que "bombardegin el cervell". Per això, va argumentar: “La democràcia és un sistema el combustible del qual és la informació. Si la informació és dolenta, la democràcia és dolenta”.





Però davant aquesta situació, Putin va decidir actuar ràpid i el passat dia 4 de març va signar una llei per la qual els periodistes podrien enfrontar-se a penes de fins a 15 anys de presó si ofereixen una informació que ell consideri falsa. És a dir, si parlen de la guerra d'Ucraïna. Per tant, va ser un nou cop a la llibertat d'expressió, cosa del que el president rus no ha estat gaire partidari des que arribés al poder.





FINS A 850 PERIODISTES VOLEN SORTIR DE RÚSSIA





Davant l'amenaça de Valdímir Putin d'empresonar els periodistes que informin del que passa a Ucraïna, són molts els mitjans de comunicació d'arreu del món que han tret d'allà els seus treballadors .





RTVE o l'Agència EFE, per exemple, van ser de les primeres a anunciar que deixarien d'oferir informació des del país de manera temporal, per por de les represàlies de Putin. Però a Rússia hi havia molts periodistes treballant, explicant de prop el que passava. Alguns treballadors de mitjans, altres periodistes freelance .





I segons va explicar a Vozpópuli el secretari general de l'EIJ, Ricardo Gutiérrez, aquest dimecres eren 850 periodistes els que volien fugir de Rússia per por de les conseqüències que pugui tenir continuar exercint la feina.





Però això no és tot, sinó que Gutiérrez considera que si la Unió Europea posa més mesures contra Rússia, Putin també endurirà les seves.