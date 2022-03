Albares confirma que Espanya enviarà més armes a Ucraïna els propers dies

El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares /@EP





El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha informat aquest divendres al matí que Espanya enviarà més armes a Ucraïna els propers dies. Tot i això, ha fet una crida a la discreció sobre el tipus d'armament i per on entrarà al país.







"La ministra de Defensa ha indicat que sí, que serà el cas", declarava Albares en una entrevista a TVE, recollida per Europa Press, després de ser preguntat sobre això. A més, ha aprofitat per recordar que els Vint-i-set també van prendre la decisió d'ajudar a través del Fons Europeu per a la Pau i bilateralment l'Exèrcit Ucraïnès.





D'altra banda, ha demanat que "si de veritat" pretenem defensar "la independència, sobirania, integritat territorial i, sobretot, a protegir aquests civils indefensos" ucraïnesos "com menys es parla d'armament, de quina mena i per on entra serà millor".