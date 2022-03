Ucraïna anuncia la obertura de nous corredors humanitaris, inclòs un des de Mariúpol

Civils ucraïnesos fugen de la guerra /@EP





El Govern ucraïnès ha anunciat aquest divendres al matí l obertura d'uns quants nous corredors humanitaris, inclòs un des de la ciutat de Mariúpol, que està tancada per les forces russes, per poder evacuar civils de diverses zones afectades per la guerra.





La viceprimera ministra i ministra per a la Reintegració dels Territoris Temporalment Ocupats, Irina Vereschuk, ha insistit que les autoritats del país "obriran rutes humanitàries" i ha indicat que la ruta des de Mariúpol portarà fins a la ciutat de Zaporiyie, segons ha pogut saber l'agència ucraïnesa de notícies UNIAN.







“Esperem i desitgem que la ruta funcioni aquest divendres”, ha explicat, després de diversos intents fallits per evacuar civils de la ciutat. “Estem desenvolupant noves rutes per als corredors humanitaris que traslladaran medicines necessàries, aigua i menjar a les regions de Jerson, Txernigov, Kharkov i altres que realment les necessiten”, ha afegit.







D'aquesta manera, ha comentat que la resta de rutes connectaran Pologi amb Zaporiyie, Volnovaja amb Pokrovsk, Energodar amb Zaporiyie, Izium com Lozovaya, les ciutats de Bucha, Hostomel, Kazarovici i Mikulichin amb la capital, Kíev; i Andreevka, Makarov i Borodianka amb Yitomir.