L'aigua és l'eina que usen els soldats ucraïnesos per desactivar bombes russes

Captura del vídeo de Telecinco





La resistència dels soldats ucraïnesos no coneix límits. Els periodistes desplaçats allà els han vist desactivar una bomba russa amb només les seves pròpies mans i una ampolla d'aigua segons ha informat aquest divendres Telecinco.





L'Exèrcit d'Ucraïna, format per ucraïnesos d'entre 18 i 61 anys, s'enfronta a les tropes de Rússia com pot. Tant ataquen l'enorme comboi que fa gairebé dues setmanes que intenta entrar a la capital, Kíev, sense èxit, com desactiven una bomba sense cap protecció.





Per desactivar una bomba, els TEDAX a Espanya van especialment protegits amb vestits especials, quan no ho fan directament amb robots. Les tropes d'Ucraïna no ho tenen. Els seus soldats arrisquen la vida.





Els hem vist desactivar una bomba russa amb una petita ampolla d'aigua. Mentre un soldat manipula la bomba, altres ruixen aigua d'una ampolla amb molta cura.