La directora d'un orfenat a Ucraïna: "Estan matant els nostres nens"

Olha Kucher, directora d'un orfenat proper a Zaporiyia, ha hagut de ser evacuada del centre amb els 217 nens que hi vivien i la resta de treballadors. "No entenc per què els russos no poden creure que estem sent bombardejats, que ens estan matant a nosaltres i als nostres nens ", ha relatat, segons apunta Noticias Telemundo.





A això, ha afegit, visiblement emocionada: “Vladimir Putin està dient que està fent alguna cosa aquí, però només és matar gent, només matar gent”.





Les tropes russes no estan respectant els civils, tampoc els nens. De fet, són diversos els que han mort, ja que fins i tot van bombardejar un hospital maternoinfantil. Per la seva banda, els residents en aquest orfenat van haver d'abandonar el centre després que els russos es fessin amb el control de la central nuclear més gran d'Ucraïna.