Cau un presumpte grup de falsificadors de bitllets de 50 i 20 euros establert a Barcelona

Detenen 14 persones a Tarragona, Lleida, Barcelona i Estepona /@Mossos-Policia



La Policia Nacional i els Mossos d'Esquadra han desmantellat un presumpte grup criminal especialitzat en la falsificació de bitllets de 50 i 20 euros, una operació que s'ha saldat amb catorze detinguts a Tarragona, Lleida, Barcelona i Estepona i que es calcula que podrien haver introduït al mercat aproximadament 500.000 euros.





El grup estava establert a Barcelona, però tenien tres laboratoris de fabricació dels bitllets a Tarragona, Salou i Reus (Tarragona). A més, amb els beneficis obtinguts van crear una plantació interior de cultiu de cànnabis a Montroig del Camp (Tarragona).







Els agents han detingut 14 persones de nacionalitat espanyola, lituana i marroquina per la seva presumpta participació en els delictes de falsificació de moneda, tràfic de drogues, estafa, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal.





Les investigacions van començar mitjançant Europol que va alertar que una persona oferia moneda falsa en una aplicació de missatgeria. Així, les autoritats van localitzar l'individu i el van arrestar després de registrar el domicili a Lleida.





EL GRUP ESTAVA LIDERAT PER UNA MARE I EL SEU FILL



Les falsificacions estaven liderades per una dona i el seu fill, encarregats d'adquirir els hologrames i afegir-los a les impressions dels bitllets fetes amb impressores modificades.





A més, al grup s'hi van afegir dues persones que vigilaven la plantació interior de cultiu i altres persones dedicades també a la fabricació dels bitllets. En concret, els agents van detenir un d'aquests individus quan es va desplaçar a Estepona (Màlaga).





A més, les indagacions van concloure que el grup venia els bitllets falsos a la 'Deep Web'. Després, es distribuïen mitjançant empreses de paqueteria i es col·locaven al circuit financer per part de persones alienes al grup criminal, a qui els traslladaven ofertes de treball fraudulentes, perquè els investigadors no relacionessin aquests individus amb l'activitat delictiva.





ESTAFAVEN A PERSONES OFERINT-LES TREBALL



El grup també cometia estafes en apropiar-se de les dades personals de les persones, a qui oferien feines a través d'una coneguda plataforma d'oferta i demanda d'ocupació.





Els treballs que oferien eren llocs de xofer, per la qual cosa les víctimes enviaven còpies dels seus carnets de conduir i amb les dades personals llogaven vehicles d'alta gamma que no tornaven.





La resolució del cas es va dur a terme mitjançant la investigació del tipus de paper utilitzat per a la impressió dels bitllets. Així, els agents van comprovar com diverses persones d'aquesta organització havien comprat en diferents dies paquets amb aquest tipus de paper, a més de guillotines per tallar-lo. Així mateix, es van registrar set entrades a Tarragona i una a Barcelona, Lleida i Estepona.





S'hi van intervenir 25.000 euros falsos en bitllets de 50 euros i 6.000 euros falsos en bitllets de 10 euros, dues impressores d'alta resolució, un escàner i paper per a la falsificació de bitllets i banda hologràfica, dues armes detonadores i una ballesta, material informàtic i diversos dispositius mòbils, 240 plantes de cànnabis, 1.200 quilos en cabdells i vuit plaques i mitja d'haixix llestes per vendre, un dron i una balisa de seguiment.