Un estudi observa un deteriorament mental més greu en persones grans amb Covid-19 després d'un any

Una persona gran és vacunada contra el Covid-19 /@EP





Un estudi de seguiment d'un any publicat a la revista científica 'JAMA Neurology' ha observat un deteriorament cognitiu més freqüent entre els pacients de 60 anys o més amb COVID-19, en particular els que patien una malaltia greu, donats d'alta dels hospitals de Wuhan (Xina).





Un equip dirigit per investigadors de l'Hospital Daping de Chongqing (Xina) va fer un seguiment de 1.438 supervivents de COVID-19 de 60 anys o més que van ser donats d'alta d'un dels tres hospitals especialitzats a COVID-19 de Wuhan entre el 10 de febrer i el 10 d'abril del 2020, i els va comparar amb 438 dels seus cònjuges no infectats.





Atès que no es disposava de l'estat cognitiu previ a la COVID-19, els familiars van proporcionar les seves percepcions dels canvis cognitius utilitzant el Qüestionari de l'Informant sobre el Declivi Cognitiu als Ancians, que qüestionari conté 16 ítems que qualifiquen els canvis a la memòria i altres dominis, i el deteriorament es defineix com una puntuació de 3,5 o més a l'ítem.





Qualificadors entrenats van entrevistar els pacients de COVID-19 als 12 mesos per telèfon per avaluar la cognició utilitzant l'entrevista telefònica de l'Estat Cognitiu-40 (TICS-40), que inclou 10 variables i té un màxim de 40 punts. Una puntuació de 20 o menys es considerava indicativa de deteriorament cognitiu lleu (DCL), mentre que una puntuació de 12 o menys indicava demència, i una disminució de 3 punts o més es considerava un deteriorament cognitiu clínicament significatiu.





Dels pacients amb COVID-19, el 48,1% eren homes, l'edat mitjana era de 69 anys i cap no tenia antecedents de demència. El grup de control tenia un 50,7% d'homes i l'edat mitjana era de 67 anys.





La incidència de deteriorament de la cognició entre els supervivents de la COVID-19 va ser del 12,5% als 12 mesos de l'alta hospitalària . Els supervivents de la COVID-19 tenien puntuacions TICS-40 més baixes que els controls tant als 6 mesos (mitjana, 29 davant de 30 punts) com als 12 mesos (29 davant de 31).





Els pacients amb malaltia greu tenien puntuacions de TICS-40 més baixes que els que tenien una malaltia més lleu i els controls (puntuació mitjana, 24 vs 30 vs 31) als 6 mesos; als 12 mesos, tenien puntuacions més baixes que els controls (22,5 vs 31). Els pacients amb malaltia lleu o moderada i els controls van diferir a les puntuacions de l'IQCODE però no del TICS-40 durant el seguiment.





Entre els pacients amb malaltia greu de COVID-19, el 10,0% tenia demència i el 26,5% tenia DCL als 6 mesos. Als 12 mesos, el 15,0% tenia demència i el 26,2% tenia DCL, molt més alt que en aquells amb malaltia més lleu (demència, 0,8%; DCL, 5,4%) i els controls (demència, 0,7%; DCL, 5,0%). Els supervivents de la COVID-19 lleu o moderada i els controls van tenir incidències similars de demència i DCL tant als 6 com als 12 mesos.





La malaltia greu estava relacionada amb un risc més gran de deteriorament cognitiu d'inici d'hora, deteriorament cognitiu d'inici tardà i deteriorament cognitiu progressiu, mentre que la COVID-19 més lleu es va associar amb un risc més alt de deteriorament cognitiu d'inici d'inici després d'ajustar per edat , sexe, nivell educatiu, índex de massa corporal (IMC) i malalties subjacents.





La prevalença del deteriorament progressiu va ser del 21,2% amb COVID-19 greu, de l'1,2% amb COVID-19 no greu i del 2,3% en els controls.





La COVID-19 greu es va relacionar amb un risc més alt de deteriorament cognitiu als 12 mesos, però la malaltia més lleu no, després d'ajustar per edat, sexe, nivell educatiu, IMC i malalties subjacents.





Entre un subconjunt de 438 pacients i els seus cònjuges, els supervivents de la COVID-19 eren més grans (mitjana d'edat, 68 davant de 67 anys) i tenien una major incidència d'hipertensió (47,0 per cent davant de 34,5 per cent ). Tant la COVID-19 no greu com la greu en aquest grup estaven vinculades a un risc més gran de deteriorament cognitiu als 12 mesos, després de l'ajust per factors de risc.